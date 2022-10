Il révèle que plus de six millions d'attaques DDoS ont eu lieu au cours du premier semestre 2022, les attaques par inondation basées sur le protocole TCP (SYN, ACK, RST) restant le vecteur d'attaque le plus utilisé, représentant environ 46 %.Les attaques par "torture aquatique" du DNS se sont accélérées en 2022, avec une augmentation de 46 %, principalement à l'aide d'inondations de requêtes UDP, tandis que les attaques par "carpet-bombing" ont fait un retour en force vers la fin du deuxième trimestre ; dans l'ensemble, les attaques par amplification du DNS ont diminué de 31 % par rapport à la même période l'année dernière.Les botnets de logiciels malveillants ont également connu une croissance massive, avec 21 226 nœuds suivis au premier trimestre, contre 488 381 nœuds au deuxième trimestre. Cela s'est traduit par un plus grand nombre d'attaques par voie directe, au niveau de la couche applicative.", explique Richard Hummel, responsable du renseignement sur les menaces chez NETSCOUT. "Les attaques géopolitiques ont également été plus nombreuses, principalement axées sur la guerre en Ukraine. L'Irlande a connu une recrudescence des attaques après avoir fourni des services à des organisations ukrainiennes, et la Finlande a connu une augmentation de 258 % des attaques DDoS d'une année sur l'autre, coïncidant avec son annonce de demande d'adhésion à l'OTAN.Alors que la fréquence et la gravité des attaques DDoS en Amérique du Nord sont restées relativement constantes, les fournisseurs de télécommunications par satellite ont connu une augmentation des attaques DDoS à fort impact, notamment après avoir fourni un soutien à l'infrastructure de communication de l'Ukraine. La Russie, quant à elle, a vu le nombre d'attaques DDoS quotidiennes tripler depuis le début du conflit avec l'Ukraine et jusqu'à la fin de la période considérée.Source : Netscout Trouvez-vous ce rapport pertinent ?