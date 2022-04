Cependant, ce ne sont pas les seuls types de cyberattaques que les acteurs malveillants tentent de mettre en œuvre, les micro-inondations étant également en augmentation.Les micro-inondations sont passées un peu inaperçues parce que les DDoS semblaient bénéficier de la plus grande publicité, mais ces micro-inondations couplées à des attaques au niveau des applications ont en fait augmenté d'un étonnant 80 % entre 2020 et 2021. Cette évolution est préoccupante car elle pourrait indiquer que les acteurs malveillants optent pour des attaques de petite et moyenne envergure au lieu de se concentrer sur les attaques à grande échelle, que les responsables de la sécurité doivent commencer à prendre plus au sérieux.De plus, en combinant des cyberattaques de différentes tailles, les acteurs malveillants peuvent rendre plus difficile la tâche des professionnels de la sécurité qui tentent d'atténuer leurs attaques. L'évolution des modèles d'attaque peut obliger les experts en sécurité à s'adapter constamment aux nouvelles variantes d'attaque, ce qui peut réduire l'efficacité avec laquelle ces cyberattaques peuvent être tenues à distance.C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport publié par Radware, qui révèle également quelles sont les principales cibles des cyberattaques. Les secteurs des jeux et du commerce de détail ont reçu 22 % chacun du volume total des attaques observées en 2021. Les agences gouvernementales arrivent en deuxième position avec 13 % du volume global des attaques, suivies par le secteur de la santé (12 %), qui est le dernier de cette liste à connaître un pourcentage de volume d'attaques à deux chiffres.Les attaques de taille moyenne ont également augmenté de 39 %, ce qui doit être pris en compte dans les futurs protocoles de sécurité et techniques d'atténuation que les experts pourraient essayer de mettre en œuvre en raison de leur importance.Source : Radware Trouvez-vous cette étude pertinente ?Avez-vous fait le même constat au sein de votre organisation ?