Une enquête menée par Gartner au quatrième trimestre 2023 auprès de 303 responsables de la sécurité dont les organisations ont déjà mis en œuvre (entièrement ou partiellement) ou prévoient de mettre en œuvre une stratégie de confiance zéro a révélé que 56 % des organisations poursuivent principalement une stratégie de confiance zéro parce qu'elle est citée comme une meilleure pratique de l'industrie.", a déclaré John Watts, VP Analyst, KI Leader chez Gartner. "Le cabinet Gartner a formulé trois recommandations principales pour les responsables de la sécurité qui mettent en œuvre une stratégie de confiance zéro.Pour réussir la mise en œuvre de la confiance zéro, les entreprises doivent savoir quelle est l'étendue de l'environnement qu'elles couvrent, quels sont les domaines concernés et quel est le niveau de risque qu'elles peuvent atténuer. Le champ d'application d'une stratégie de confiance zéro n'inclut généralement pas l'ensemble de l'environnement d'une organisation. Cependant, 16 % des répondants à l'enquête ont déclaré qu'elle couvrirait 75 % ou plus de l'environnement de l'organisation, tandis que 11 % seulement pensent qu'elle couvrira moins de 10 % de l'environnement de l'organisation.", a déclaré M. Watts. "79 % des organisations qui ont totalement ou partiellement mis en œuvre la confiance zéro disposent d'indicateurs stratégiques pour mesurer les progrès accomplis, et sur ces 79 %, 89 % disposent d'indicateurs pour mesurer les risques. Les responsables de la sécurité doivent également garder à l'esprit leur public lorsqu'ils communiquent ces mesures. 59 % des initiatives de confiance zéro sont parrainées par le CIO ou le CEO/président/conseil d'administration.", a déclaré M. Watts. "72 % des organisations prévoient une augmentation de leurs coûts et 41 % d'entre elles s'attendent à ce que leurs besoins en personnel augmentent également à la suite d'une mise en œuvre de la confiance zéro.", a déclaré M. Watts. "Bien que seulement 35 % des organisations aient déclaré avoir rencontré un échec qui a perturbé la mise en œuvre de leur stratégie de confiance zéro, les organisations devraient disposer d'un plan stratégique de confiance zéro décrivant les mesures opérationnelles et mesurer l'efficacité des politiques de confiance zéro afin de minimiser les retards.: GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?