L'étude de Dynatrace révèle que 87 % des RSSI déclarent que la sécurité des applications est un angle mort au niveau du PDG et du conseil d'administration.Par ailleurs, sept cadres dirigeants sur dix interrogés affirment que les équipes de sécurité parlent en termes techniques sans fournir de contexte commercial. Cependant, 75 % des RSSI affirment que le problème est dû aux outils de sécurité qui ne peuvent pas générer des informations que les dirigeants et les conseils d'administration peuvent utiliser pour comprendre les risques de l'entreprise et prévenir les menaces.Le rapport indique que 72 % des RSSI déclarent que leur organisation a connu un incident de sécurité applicative au cours des deux dernières années. Ces incidents comportent des risques importants, les RSSI soulignant les conséquences communes qu'ils ont subies, notamment l'impact sur le chiffre d'affaires (47 %), les amendes réglementaires (36 %) et la perte de parts de marché (28 %).Il est d'autant plus important de combler ce fossé en matière de technologie et de communication que la montée en puissance des attaques pilotées par l'IA et des cybermenaces avancées accroît considérablement les risques pour les entreprises. 52 % des RSSI sont préoccupés par le potentiel de l'IA à permettre aux cybercriminels de créer de nouveaux exploits plus rapidement et de les exécuter à plus grande échelle.", déclare Bernd Greifeneder, directeur de la technologie chez Dynatrace. "".Alors qu'ils recherchent des solutions, 83 % des RSSI affirment que l'automatisation DevSecOps est plus importante pour gérer le risque de vulnérabilités introduites par l'IA. En outre, 71 % des RSSI affirment que l'automatisation DevSecOps est essentielle pour s'assurer que des mesures raisonnables ont été prises pour minimiser le risque de sécurité des applications.Dynatrace est une société d'intelligence logicielle qui fournit des outils de gestion et de surveillance des performances des applications pour les entreprises. Leur plateforme aide les organisations à optimiser leurs applications logicielles, à améliorer l'expérience des utilisateurs et à augmenter la productivité en fournissant des informations en temps réel sur la performance des applications et le comportement des utilisateurs finaux.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Dynatrace crédibles ou pertinentes ?