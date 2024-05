80 % des failles de sécurité sont dues à des erreurs de configuration et les entreprises ont généralement environ 15 000 failles que des attaquants compétents pourraient exploiter

Un nouveau rapport basé sur des données recueillies à partir de plus de 40 millions d'expositions présentant des risques à fort impact pour des millions d'entités commerciales critiques, révèle que les configurations erronées d'identités et d'informations d'identification représentent 80 % des risques de sécurité au sein des organisations.Le rapport, établi par le spécialiste de la gestion des risques XM Cyber sur la base de données analysées par l'Institut Cyentia, montre qu'un tiers de ces risques exposent des actifs critiques à un risque direct de violation - un vecteur d'attaque activement exploité par les adversaires.Le problème n'est pas facilité par une mauvaise hygiène des terminaux qui affecte la majorité des environnements avec des identifiants mis en cache ou l'absence de couverture EDR (endpoint detection and response) sur plus de 25 % des appareils, ce qui offre aux attaquants de nombreux points d'entrée initiaux pour s'implanter.", déclare Zur Ulianitzky, vice-président de la recherche chez XM Cyber. "".L'analyse révèle également que les organisations ont généralement environ 15 000 vulnérabilités disséminées dans leur environnement, que des attaquants compétents pourraient potentiellement exploiter. Il est intéressant de noter que les vulnérabilités basées sur le CVE représentent moins d'un pour cent (1 %) de cette exposition massive.Selon l'analyse de XM Cyber, plus de la moitié (56 %) des vulnérabilités affectant les actifs critiques se trouvent dans des plateformes cloud. Si les attaquants peuvent passer en toute transparence d'un environnement sur site à un environnement cloud et vice-versa, cela représente un risque important pour les actifs basés sur le nuage.", a déclaré le Dr Wade Baker de l'Institut Cyentia. "XM Cyber, une société du groupe Schwarz, est une entreprise leader dans le domaine de la sécurité du cloud hybride qui change la façon dont les organisations innovantes abordent les cyber-risques. La plateforme primée de gestion des expositions permet de voir en permanence les réseaux sur site et cloud à travers les yeux d'un attaquant et de repérer les attaques avant qu'elles ne se produisent.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?