Les entreprises technologiques des médias sociaux, des applications de rencontre, des institutions financières et de la cryptomonnaie annoncent une nouvelle coalition,, visant à aider ces entreprises à répondre et à prévenir la fraude en ligne et les stratagèmes financiers qui ciblent les consommateurs dans tous les secteurs.La coalition comprend Coinbase, Match Group, la société mère de Tinder et Hinge, Meta, Kraken, Ripple et Gemini, ainsi que la Global Anti-Scam Organization. Tech Against Scams servira d'organe de rassemblement principal où les entreprises technologiques participantes collaboreront sur les moyens d'agir contre les outils utilisés par les escrocs, d'éduquer et de protéger les consommateurs et de perturber les escroqueries financières qui évoluent rapidement.Ce travail comprendra le partage des meilleures pratiques, des renseignements sur les menaces et d'autres conseils et informations pour aider à garder les utilisateurs en sécurité et à les protéger avant qu'ils ne soient victimes d'un système de fraude en ligne tel que les escroqueries à la romance ou les escroqueries à la cryptomonnaie telles que le "".L'été dernier, Match Group, Coinbase et Meta ont lancé une collaboration inédite dans l'industrie technologique pour comprendre les menaces multiplateformes, y compris le "", et ont reconnu l'opportunité de mieux perturber ces crimes en amenant d'autres entreprises à participer à la conversation. Cette collaboration intersectorielle s'étend désormais aux entreprises en ligne, aux médias sociaux et aux cryptomonnaies, dans le but de tirer parti de la position unique de chaque entreprise dans l'écosystème pour mieux identifier les nouvelles tendances adverses et partager les meilleures pratiques afin de lutter contre les escroqueries mondiales, et de mener une action collective pour protéger les utilisateurs.", a déclaré".", a déclaré", a déclaré", a déclaréa déclaréCette nouvelle coalition s'appuiera sur des années d'investissement que ces entreprises ont réalisé indépendamment pour aider à protéger leurs utilisateurs contre les escroqueries, les fraudes et d'autres risques de sécurité. À l'avenir, la coalition dirigera la création de nouveaux groupes de travail afin d'identifier les meilleures pratiques et de guider les entreprises dans leur collaboration pour mettre fin à ces escroqueries et fournir aux consommateurs les outils et les informations nécessaires pour mieux se protéger.Ensemble, le groupe s'engage à continuer à travailler en étroite collaboration avec les organismes chargés de l'application de la loi dans le monde entier afin de continuer à partager des informations avec eux pour soutenir les enquêtes qui luttent contre la fraude et les crimes en ligne.: Tech against ScamsPensez-vous que cette coalition est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?