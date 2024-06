Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Envoyé par Threema Envoyé par Alors que Threema serait soumis au contrôle du chat, la solution commerciale Threema Work serait hors du champ d'application selon nos connaissances actuelles. Cependant, la manière dont le contrôle du chat devrait être mis en œuvre par les fournisseurs de services n'est pas encore tout à fait claire, et on peut se demander si une violation aussi flagrante du droit à la vie privée serait défendue devant les tribunaux européens.



Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'il n'y aura jamais de version de Threema qui espionne ses utilisateurs d'une manière ou d'une autre. La raison pour laquelle Threema a été créé est de fournir un moyen de communication hautement sécurisé, totalement privé et anonyme. Lorsqu'il ne sera plus possible d'offrir un tel service dans l'Union européenne, nous serons obligés d'en tirer les conséquences.



Nous étudierons soigneusement toutes les options (y compris les actions en justice, les solutions techniques, etc.) et si nous arrivons à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre solution, nous demanderons aux autres services de communication de se joindre à nous pour quitter l'Union européenne.

Ce mercredi 19 juin 2024, le Conseil de l'UE pourrait voter sur le projet de loi controversé "Chat Control". S'il est adopté, les conséquences seront dévastatrices : Sous prétexte de protéger les enfants, les citoyens de l'UE ne pourraient plus communiquer en toute sécurité et en toute confidentialité sur Internet. L'avantage géographique du marché européen subirait un coup dur en raison d'une diminution substantielle de la sécurité des données. Les professionnels de l'UE, tels que les avocats, les journalistes et les médecins, ne pourraient plus respecter leur devoir de confidentialité en ligne. Et les enfants ne seraient pas du tout mieux protégés. Au contraire, le contrôle du Chat pourrait avoir un impact négatif sur les mineurs en particulier.La proposition de règlement de la Commission européenne sur les abus pédosexuels (communément appelé "Chat Control") vise à lutter contre la circulation de matériel pédopornographique sur les plateformes numériques en exigeant des fournisseurs de services qu'ils mettent en place une sorte de mécanisme de détection qui analyse automatiquement les messages (médias) des utilisateurs à la recherche de matériel pédopornographique connu ou potentiel et qui signale les cas détectés aux autorités.Peu importe la manière dont la Commission européenne tente de le vendre - "analyse côté client", "modération du téléchargement" ou "détection par l'intelligence artificielle" -, le contrôle du chat reste une surveillance de masse. Et quelle que soit sa mise en œuvre technique, la surveillance de masse est toujours une très mauvaise idée, pour toute une série de raisons. En voici trois :L'un des facteurs qui distinguent les États totalitaires des démocraties est que seuls les premiers permettent au gouvernement d'envahir la vie privée des citoyens sans raison apparente. Les démocraties modernes reconnaissent la vie privée comme un droit humain fondamental. L'Union européenne elle-même le reconnaît dans la Charte des droits fondamentaux (article 7) :Imaginez, par exemple, que la police puisse entrer chez vous au hasard, sans avoir aucune raison de penser que vous êtes impliqué dans des activités illégales, simplement pour fouiner et voir si elle peut trouver quelque chose de suspect par pur hasard.Dans une démocratie saine, ce sont les citoyens qui devraient contrôler le gouvernement - la surveillance de masse est l'inversion de ce principe démocratique. Avec une mesure telle que le contrôle du chat, l'UE violerait l'un de ses propres droits fondamentaux et placerait ses citoyens dans une situation de suspicion générale, ce qui perturberait profondément la confiance entre les citoyens et le gouvernement.La surveillance de masse des canaux de communication standard tels que les messageries instantanées n'affecte que les citoyens respectueux de la loi. Étant donné leur implication dans des activités illégales, les criminels sont prêts à tout pour éviter la surveillance. Après tout, pourquoi un criminel continuerait-il à utiliser un canal de communication dont on sait qu'il est surveillé par le gouvernement ?Cependant, pour passer sous le radar du Chat Control, il n'est même pas nécessaire de recourir à un autre moyen de communication obscur qui ne peut pas être (ou n'est pas encore) surveillé. Les criminels pourraient, par exemple, simplement crypter manuellement les contenus illégaux avant de les partager.Les utilisateurs ordinaires de l'internet, qui ne se doutent de rien et pour qui il ne serait pas pratique de gérer de cette manière les communications quotidiennes avec leurs amis et les membres de leur famille, seraient donc les seuls à être réellement touchés par la surveillance de masse. Outre les inévitables faux positifs (comme les photos de famille des vacances à la plage), les mineurs (c'est-à-dire ceux qui devraient être protégés) se livrant à des "sextos" consensuels représenteraient probablement la grande majorité des signalements du CSAM.Ce n'est pas seulement la vie privée des citoyens qui souffrirait de la surveillance de masse proposée. Étant donné que le contrôle du Chat exige essentiellement que les services de communication installent une porte dérobée, c'est également la sécurité des citoyens qui en pâtirait.La raison pour laquelle les services de communication sécurisés comme Threema utilisent le cryptage de bout en bout est de s'assurer que personne d'autre que le destinataire n'est en mesure de lire un message, pas même le fournisseur de services. Introduire une porte dérobée dans un tel système revient à ajouter un maillon faible à une chaîne de verrouillage solide. Certes, le gouvernement peut désormais ouvrir la serrure sans clé, mais n'importe quel cambrioleur peut en faire autant.L'impact négatif d'une porte dérobée sur la sécurité peut difficilement être surestimé. Ce n'est pas seulement le premier endroit où quelqu'un essaierait de pénétrer dans un système par ailleurs sécurisé, c'est aussi une API pour les pirates. Les ministres de l'intérieur de l'UE semblent en être parfaitement conscients : sinon, pourquoi voudraient-ils eux-mêmes être exemptés de la surveillance du Chat Control ?Bien entendu, partager du matériel pornographique violent est un crime absolument intolérable et horrible qui doit être puni. Cependant, avant de pouvoir partager ces images en ligne, un enfant doit avoir subi des abus dans la vie réelle, ce qu'une protection de l'enfance efficace devrait essayer de prévenir (et ce sur quoi le contrôle du chat ne se concentre pas). Pour cette raison et bien d'autres encore, des organisations de protection de l'enfance telles que l'Association fédérale allemande de protection de l'enfance s'opposent au Chat Control, estimant qu'il n'est "ni proportionné ni efficace".En outre, il n'y a aucun moyen de savoir si le contrôle du chat serait (ou resterait) limité au CSAM. Une fois l'appareil de surveillance de masse installé, il pourrait facilement être étendu à la détection de contenus autres que le CSAM sans que personne ne s'en aperçoive. Du point de vue du fournisseur de services, le mécanisme de détection, qui est créé et maintenu par des tiers, se comporte essentiellement comme une boîte noire.Étant donné que la décision pourrait être prise ce mercredi 19 juin 2024, le temps est un facteur essentiel. Si vous êtes un citoyen de l'UE, pensez à contacter le représentant de votre gouvernement dès aujourd'hui pour lui demander de voter contre le contrôle du chat.Il peut également être utile de descendre dans la rue numérique, de faire passer le message en ligne et de sensibiliser au projet douteux de l'UE de mettre en place un appareil de surveillance de masse sans précédent qui annulerait essentiellement le droit à la confidentialité des données et créerait ainsi un précédent extrêmement dangereux.Quel est votre avis sur le sujet ?