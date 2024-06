L'étude, menée par Censuswide auprès de 604 décideurs en matière de sécurité informatique au Royaume-Uni et aux États-Unis, révèle également que 63 % d'entre eux s'attendent à ce que leurs travailleurs mobiles/à distance exposent leur entreprise au risque d'une violation de données. 43 % au Royaume-Uni (40 % au Royaume-Uni et aux États-Unis réunis) déclarent que leurs travailleurs mobiles/à distance ne se soucient pas de la sécurité.Il semble toutefois qu'il y ait un certain décalage, puisque 95 % des personnes interrogées au Royaume-Uni et aux États-Unis reconnaissent que les travailleurs mobiles/à distance de leur entreprise sont conscients des risques et des pratiques en matière de sécurité informatique et qu'ils ont suivi les politiques requises pour protéger les données avec lesquelles ils travaillent.Toutefois, il semblerait qu'ils aient un peu trop confiance en leur capacité à le faire. Cette proportion est passée de 58 % au Royaume-Uni en 2023 à 92 % en 2024. Malheureusement, 73 % des employés à distance au Royaume-Uni et aux États-Unis n'ont pas les compétences et la technologie nécessaires pour assurer la sécurité des données, bien qu'ils soient disposés à respecter ces mesures de sécurité.", déclare Jon Fielding, directeur général de la région EMEA chez Apricorn.Le phishing (31 %) et les employés qui mettent involontairement des données en danger (30 %) sont les principales causes d'une violation de données dans les entreprises au Royaume-Uni et aux États-Unis, suivis de près par les ransomwares (29 %). Rien qu'au Royaume-Uni, les erreurs commises par les employés sont passées de 22 % à 30 % au cours de l'année écoulée.La bonne nouvelle, c'est que si le risque et la méfiance des employés ont augmenté, les organisations font un pas décisif pour protéger leurs données. Lorsqu'on leur demande si leur organisation dispose d'une stratégie/politique de sécurité de l'information qui couvre l'utilisation par les employés de leur propre équipement informatique pour le travail mobile/à distance, 54 % des décideurs en matière de sécurité de l'information au Royaume-Uni et aux États-Unis déclarent qu'ils autorisent les employés à utiliser leur propre équipement informatique à distance. Le contrôle de l'accès aux systèmes et aux données par le biais de logiciels installés a augmenté de 33 % depuis 2023.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?