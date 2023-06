L'étude détaille les protocoles de sauvegarde, de chiffrement et de résilience des données de plus de 250 professionnels de l'informatique aux États-Unis et au Canada au cours des 12 derniers mois. Elle révèle que si 93 % des personnes interrogées déclarent intégrer la sauvegarde des données dans leur stratégie de cybersécurité, seule une sur quatre applique la règle du 3-2-1, qui consiste à conserver trois copies des données, sous deux formats différents, dont l'une est stockée hors site et cryptée.37 % des personnes interrogées ont subi une perte de données et 55 % déclarent avoir dû restaurer des données à partir d'une sauvegarde dans le cadre de la récupération. Cependant, 16 % ne s'assurent pas que leurs sauvegardes de données sont propres et complètes, et 52 % déclarent ne conserver leurs sauvegardes que pendant 120 jours ou moins, ce qui représente moins de la moitié des 287 jours nécessaires en moyenne pour détecter une atteinte à la protection des données.", déclare Kurt Markley, directeur général d'Apricorn aux États-Unis. "Parmi les autres résultats de l'étude, on note que 33 % des entreprises ont subi des pertes de données à la suite d'actions de leurs employés. Un tiers des employés travaillant au bureau ne se considèrent pas comme des cibles potentielles que les cyberattaquants peuvent exploiter pour accéder aux données de l'entreprise. Ce chiffre est plus élevé que les 27 % d'employés travaillant à distance qui ne se considèrent pas comme des cibles potentielles. Et malgré le manque de sensibilisation des employés au fait qu'ils pourraient être ciblés, seulement 50 % des organisations déclarent chiffrer les informations sensibles pour les données en déplacement, ce qui ne représente qu'une amélioration de 10 % par rapport à l'année dernière.", ajoute M. Markley. "Source : ApricornQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette étude d'Apricorn sont pertinents ?Selon cette étude, seulement 50 % des organisations déclarent chiffrer les informations sensibles pour les données en déplacement, soit une amélioration d'à peine 10 % par rapport à l'année précédente. Comment interprétez-vous ce manque d'engagement ?