Basé sur une enquête menée par Vanson Bourne auprès de 700 responsables, gestionnaires et praticiens de la cybersécurité aux États-Unis, le rapport montre que 71 % d'entre eux s'attendent à ce que les pertes de données dues à des incidents internes augmentent au cours des 12 prochains mois.", déclare Joe Payne, président et directeur général de Code42. "Le risque interne a un impact sur l'ensemble de l'organisation et ne se limite plus à l'équipe de cybersécurité. 86 % des personnes interrogées déclarent qu'un événement interne aurait un impact sur la culture de leur entreprise, contre 72 % l'année précédente. De même, l'impact sur l'acquisition et la rétention des employés est passé de 72 % à 79 %.Le rapport montre que 82 % des RSSI estiment que la perte de données par des initiés est un problème pour leur entreprise. Comme 76 % d'entre eux prévoient une augmentation de ces pertes au cours des 12 prochains mois, beaucoup réévaluent les approches, les technologies et les processus en place.Quelque 79 % des RSSI estiment qu'ils pourraient perdre leur emploi à la suite d'une brèche interne non traitée, en raison de l'impact qu'elle aurait sur la culture, la réputation et la situation financière de l'entreprise. Les RSSI considèrent également le risque interne (27 %) comme le type de menace le plus difficile à détecter dans leur entreprise, le plaçant devant les expositions aux données en nuage (26 %) et les logiciels malveillants/ransomware (22 %).Le rôle de la formation dans la lutte contre ce problème est également souligné. 93 % des RSSI reconnaissent que la nouvelle main-d'œuvre hybride/à distance a accru le besoin de formation à la sécurité des données dans leur entreprise.Source : Code42 Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de ce rapport sont pertinents ?Avez-vous mis en place un programme de gestion des risques internes au sein de votre entreprise ? Est-il efficace ?