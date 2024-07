Une nouvelle étude menée par EasyDMARC, fournisseur de solutions de sécurité pour la messagerie électronique, auprès de près de 5 000 entreprises manufacturières dans le monde, révèle que 43 % de celles qui disposent d'un système DMARC utilisent une politique DMARC à faible niveau de sécurité qui permet aux courriers électroniques suspects d'atteindre les boîtes de réception, mais qui ne permet pas de rendre compte de cette activité.Près d'un tiers (31 %) des domaines optent pour une politique "p=quarantine" qui transfère les messages électroniques dans le dossier des indésirables, ce qui permet aux utilisateurs de décider s'ils sont effectivement indignes de confiance.Gerasim Hovhannisyan, PDG et cofondateur d'EasyDMARC, déclare : « Il est très préoccupant de constater que, malgré l'augmentation des cyberattaques dans le secteur manufacturier, la majorité des grandes entreprises manufacturières ne sont toujours pas protégées contre la menace croissante du phishing et du spoofing. S'il est encourageant de constater que plus de la moitié des fabricants ont mis en œuvre le protocole DMARC, il est tout de même inquiétant de constater que près de la moitié d'entre eux (43 %) ont adopté une politique qui n'offre qu'une protection très limitée. Cette négligence fait courir de graves risques à l'industrie manufacturière mondiale, comme nous l'avons vu avec la fréquence croissante des cyberincidents. »Le secteur manufacturier s'est rapidement transformé ces dernières années, passant de programmes isolés à des systèmes logiciels interconnectés conduisant à une connectivité et une transparence des données accrues. Si cette interconnectivité croissante est bénéfique pour la productivité, elle accroît également les vulnérabilités en matière de sécurité. En effet, le Forum économique mondial a récemment identifié l'industrie manufacturière comme l'industrie la plus ciblée par les cyberattaques pendant trois années consécutives.« Alors que les fabricants continuent d'adopter la transformation numérique, les équipes informatiques doivent mettre en œuvre de manière proactive des mesures de cybersécurité robustes pour contrer les cyber-risques croissants », ajoute Hovhannisyan. « À l'ère du numérique, DMARC reste notre meilleure défense contre les capacités croissantes des cybercriminels, qui utilisent désormais des outils tels que l'IA pour rendre les escroqueries plus sophistiquées et plus fréquentes. »EasyDMARC améliore l'automatisation des processus et contribue à simplifier la gestion des domaines de messagerie pour les organisations tournées vers l'avenir. Avec EasyDMARC, les organisations améliorent la gestion de leur domaine de messagerie grâce à un espace de travail intuitif et intelligent qui garantit la tranquillité d'esprit. EasyDMARC est la plateforme holistique leader du secteur qui permet d'obtenir les résultats les plus rapides en un minimum de temps. Ses algorithmes d'apprentissage automatique et ses solutions alimentées par l'IA renforcent la sécurité et la délivrabilité, poussant les organisations dans une zone de croissance sans risque et sûre. EasyDMARC bénéficie de la confiance d'entreprises et d'organisations de premier plan issues de divers secteurs, notamment G2, Picsart, Acronis, Panasonic et Kodak. Avec EasyDMARC, les entreprises ont moins de travail, de meilleurs processus et une prise de décision plus rapide.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de EasyDMARC crédibles ou pertinentes ?