Les États-Unis ont interdit la vente des logiciels antivirus de Kaspersky Lab sur tout le territoire américain, citant des problèmes de sécurité liés à la Russie. L'administration centrale américaine estime en effet que le logiciel Kaspersky pourrait installer des malwares et poser de graves risques pour les infrastructures critiques américaines. Cette décision interdit ainsi à la société russe et à ses filiales de vendre ou d'octroyer des licences pour leurs produits de cybersécurité aux États-Unis.La fermeture des activités de Kaspersky Lab aux États-Unis débutera le 20 juillet, mettant fin à près de deux décennies d'activité de l'entreprise dans le pays, selon la déclaration de l'entreprise.», a déclaré Kaspersky Lab.Le journaliste indépendant Kim Zetter a été le premier à annoncer la fermeture de l'entreprise. Le mois dernier, le ministère du Commerce a annoncé l'interdiction de la vente et de la fourniture des logiciels Kaspersky aux États-Unis, en invoquant des raisons de sécurité nationale.Des fonctionnaires américains ont affirmé que le gouvernement russe pourrait utiliser le célèbre logiciel antivirus de Kaspersky pour surveiller les Américains par le biais du piratage ou de la collecte de données. Kaspersky a vigoureusement démenti ces affirmations.Selon la société, plus de 400 millions de personnes et 240 000 entreprises dans le monde utilisent les logiciels de Kaspersky Lab. On ne sait pas exactement combien de ces personnes et de ces entreprises se trouvent aux États-Unis.Les agences gouvernementales américaines étaient déjà interdites d'utiliser les logiciels de Kaspersky Lab, mais la décision du ministère du Commerce d'empêcher la vente de ces logiciels aux États-Unis est sans précédent. Les autorités juridiques citées par le département du Commerce sont relativement récentes et découlent en partie d'un décret de 2021 que le président Joe Biden a signé au nom de la protection des données personnelles des Américains contre les "adversaires étrangers" et d'un décret connexe signé par le président de l'époque, Donald Trump, en 2019.Fondé à Moscou en 1997, Kaspersky Lab est devenu l'un des éditeurs de logiciels antivirus les plus prospères au monde, aux côtés de concurrents américains tels que McAfee et Symantec. Les chercheurs de Kaspersky Lab, reconnus comme les meilleurs dans l'industrie de la cybersécurité, sont réputés pour leur analyse des opérations de piratage soupçonnées d'être menées par divers gouvernements, dont la Russie, les États-Unis et Israël, mais aussi des menaces cybercriminelles qui affectent les utilisateurs quotidiens.Kaspersky Lab a déclaré dans son communiqué de lundi qu'il «».Kim Zetter, KasperskyQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision de Kaspersky Lab de fermer sa division américaine est pertinente ou judicieuse ?