🚨ALERT🚨Hey @WazirXIndia, Our system has detected multiple suspicious transactions involving your Safe Multisig wallet on the #ETH network.



A total of $234.9M of your funds have been moved to a new address. Each transaction's caller is funded by @TornadoCash.



The suspicious… pic.twitter.com/4sajAwd4Hb — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) July 18, 2024

Une cryptodevise, une cryptomonnaie ou une crypto est une monnaie numérique conçue pour servir de moyen d'échange par l'intermédiaire d'un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir.Une bourse de cryptomonnaies, ou bourse de monnaies numériques, est une entreprise qui permet aux clients d'échanger des cryptomonnaies ou des monnaies numériques contre d'autres actifs, tels que de la monnaie fiduciaire conventionnelle ou d'autres monnaies numériques. Les bourses peuvent accepter des paiements par carte de crédit, des virements électroniques ou d'autres formes de paiement en échange de monnaies numériques ou de cryptomonnaies. Une bourse de cryptomonnaies peut être un teneur de marché qui prend généralement les écarts entre les cours acheteur et vendeur comme commission de transaction pour son service ou, en tant que plateforme d'appariement, facture simplement des frais.Cyvers Alerts a signalé des transactions non autorisées impliquant leur portefeuille Safe Multisig dans lequel les fonds ont été déplacés vers un autre portefeuille sur le réseau Ethereum, soupçonnant un piratage massif chez WazirX.Selon le rapport de preuve de réserve de juin 2024 publié par WazirX, l'échange avait des avoirs totaux évalués à 503,64 millions de dollars, dont 234,9 millions de dollars ont été déplacés par des éléments inconnus, ce qui représentait près de 50 % des avoirs totaux.Les transactions proviendraient de comptes financés par TornadoCash, un mixeur de cryptomonnaies couramment utilisé pour brouiller les pistes des transactions, ce qui a éveillé les soupçons des experts de CyversAlerts. TornadoCash a été interdit aux États-Unis et dans de nombreux pays.Selon Cyvers Alerts, les fonds transférés ont été rapidement convertis de divers actifs numériques tels que $PEPE, $GALA et $USDT en Ethereum ($ETH), puis en d'autres actifs numériques. Cette conversion rapide pourrait être une tentative de blanchiment des fonds volés. L'attaquant a encore plus de 100 millions de dollars de SHIB et plus de 4,7 millions de dollars de FLOKI à vendre.Les jetons volés comprennent 5,43T Shib, 15 298 ETH, 20,5M Matic, 640,27B Pepe, 5,79M USDT, 135M Gala, et bien d'autres. Les actifs ont été transférés de WazirX au portefeuille « 0x04b2 ». L'attaquant s'est débarrassé de près de 640,27 milliards de tokens Pepe (7,6 millions de dollars).Pendant ce temps, WazirX a publié une déclaration sur X affirmant : « Nous sommes conscients que l'un de nos portefeuilles multisig a connu une violation de la sécurité. Notre équipe enquête activement sur l'incident. » La bourse a temporairement interrompu les retraits d'INR et de cryptomonnaies afin de garantir la sécurité des fonds de ses utilisateurs.Selon l'analyse onchain et d'autres informations examinées par la société d'analyse de blockchain Elliptic, le piratage a été perpétré par des pirates nord-coréens.Arkham Intel, une plateforme d'intelligence web3, a annoncé une « prime » de 5000 ARKM pour toute personne qui identifie un dépôt d'échange centralisé KYC ou révèle l'identité de l'exploiteur ou assure le retour des fonds.Cyvers Alerts, WazirXQuel est votre avis sur le sujet ?