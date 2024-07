Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale de Microsoft a touché des entreprises, des aéroports et des médias à travers le monde. Le géant de la tech Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan.Microsoft et d'autres entreprises informatiques ont suspendu la vente de nouveaux produits en Russie et ont réduit leurs activités conformément aux sanctions imposées à la suite de la guerre en Ukraine, que Moscou qualifie d'opération militaire spéciale.CrowdStrike, une société américaine de cybersécurité dont le logiciel « Falcon Sensor », largement utilisé, a provoqué le crash de Microsoft Windows, n'avait pas de clients connus en Russie. Le marché russe est dominé par des entreprises locales de cybersécurité telles que Kaspersky Labs.« CrowdStrike n'a fourni aucun service en Russie depuis février 2022 », a déclaré Mikhail Klimarev, de l'organisation non gouvernementale Internet Protection Society.Le Kremlin, ainsi que des entreprises telles que le géant nucléaire Rosatom, qui exploite toutes les centrales nucléaires russes, ou les principaux prêteurs et compagnies aériennes, n'ont signalé aucun problème lors de la panne qui a touché des entreprises internationales dans le monde entier.« La situation met une fois de plus en évidence l'importance de la substitution des logiciels étrangers », a déclaré le ministère russe du Développement numérique.Les marchés financiers et monétaires russes ont également fonctionné sans problème.« Tout le monde se prépare depuis longtemps à la possibilité d'être coupé de Microsoft en raison des sanctions. L'incident actuel est un test de notre degré de préparation. Jusqu'à présent, tout va bien, du moins pour les principaux acteurs, et en général, il n'y a pas de panique sur le marché », a déclaré un trader de devises, qui a souhaité rester anonyme.Le deuxième organisme de crédit russe, VTB, a annoncé son intention d'augmenter la part des logiciels développés localement à 95 % d'ici à la fin de l'année, contre 85 % à l'heure actuelle. La banque a déclaré avoir investi 50 milliards de roubles (571,46 millions de dollars) rien que cette année pour éliminer progressivement les logiciels étrangers.Cependant, l'expert en informatique Eldar Murtazin a déclaré que les risques posés par des tests insuffisants des nouvelles mises à jour logicielles étaient universels, et que les logiciels russes n'étaient pas nécessairement à l'abri de futurs problèmes comme celui qui a frappé CrowdStrike.« De tels problèmes peuvent survenir avec n'importe quel logiciel, qu'il soit russe ou non, s'il n'y a pas de contrôles appropriés sur les nouvelles versions. Si une telle panne s'était produite il y a trois ou quatre ans, un certain nombre d'entreprises russes auraient été touchées », a déclaré M. Murtazin.Autorités russesQuel est votre avis sur le sujet ?