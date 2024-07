Wiz est une startup spécialisée dans la sécurité du cloud fondée en Israël en 2020 et dont le siège se trouve désormais à New York. La startup propose une approche globale de la sécurité dans le cloud, en ingérant des données provenant d'Amazon Web Services (AWS), de Microsoft Azure, de Google Cloud Platform (GCP) et d'autres plateformes dans le cloud, puis en les analysant afin de déterminer les facteurs de risque en matière de sécurité. Elle offre "une détection des menaces en temps réel et des réponses basées sur l'IA". Wiz est considérée comme l'une des startups logicielles à la croissance la plus rapide au monde.Le PDG de Wiz, Assaf Rappaport, a déclaré que l'entreprise se concentrerait désormais sur une introduction en bourse, comme elle l'avait prévu précédemment, et qu'elle visait à atteindre un chiffre d'affaires annuel récurrent d'un milliard de dollars.« Dire non à des offres aussi humbles est difficile, mais avec notre équipe exceptionnelle, je suis confiant dans ce choix », a déclaré M. Rappaport dans le mémo, faisant référence à une offre d'acquisition.Ni Alphabet ni Wiz n'ont officiellement reconnu l'existence de négociations. La note de Wiz ne cite ni Google ni Alphabet.Alphabet était en pourparlers avancés pour racheter Wiz pour environ 23 milliards de dollars, citant une personne familière de l'affaire, soit une valorisation près de deux fois supérieure à celle annoncée par Wiz en mai, lorsqu'elle a levé 1 milliard de dollars dans le cadre d'un tour de table privé, pour une valorisation de 12 milliards de dollars.Wiz fournit des solutions de cybersécurité basées sur le cloud qui aident les entreprises à identifier et à supprimer les risques critiques sur les plateformes cloud, alimentées par l'intelligence artificielle.La décision de Wiz d'annuler l'opération sera un revers pour Google, qui a investi dans son infrastructure cloud et s'est concentré sur la conquête de clients pour l'activité cloud qui a généré plus de 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière.Wiz aurait été la deuxième grande acquisition d'Alphabet dans le domaine de la cybersécurité, après l'achat de Mandiant en 2022 pour 5,4 milliards de dollars.Assaf Rappaport, PDG de WizQuelle lecture faites-vous de cette situation ?