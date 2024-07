Une nouvelle enquête menée par le moteur de recommandation de logiciels GetApp auprès de plus de 2 600 professionnels mondiaux de l'informatique et de la cybersécurité révèle que 73 % des personnes interrogées aux États-Unis déclarent que leur organisation a élaboré un plan de réponse aux deepfakes.Parmi les répondants américains, 69 % sont tenus d'utiliser l'authentification biométrique pour renforcer la cybersécurité, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 53 %. Toutefois, la confiance dans ces systèmes diminue, 36 % d'entre eux se déclarant très préoccupés par les capacités croissantes de l'IA à fabriquer des données biométriques synthétiques à des fins de fraude.Globalement, 49 % des professionnels sont préoccupés par la protection de la vie privée et 38 % craignent un vol d'identité potentiel lié à l'utilisation de protections biométriques.En outre, 60 % des professionnels mondiaux de l'informatique et de la sécurité déclarent que leur entreprise a mis au point des mesures de défense contre les attaques de type « deepfake » générées par l'IA. 77 % indiquent que leur entreprise a augmenté ses investissements en matière de cybersécurité au cours des 18 derniers mois.« Les dirigeants d'entreprise ont besoin d'être rassurés sur le fait que leurs protections peuvent encore fonctionner pour les défendre contre les menaces », déclare David Jani, analyste principal de la sécurité chez GetApp. « En pratique, cela signifie que les dirigeants doivent revoir la façon dont ils protègent l'accès à leurs systèmes et comprendre les meilleurs moyens de relever le défi des nouvelles fraudes plus ciblées.Les entreprises interrogées au niveau mondial qui ont déjà subi des cyberattaques se tournent vers des mesures qui peuvent être mises en œuvre immédiatement et souvent à un coût minime pour renforcer les vulnérabilités. Il s'agit notamment d'améliorer la sécurité des réseaux, de donner la priorité aux mises à jour de logiciels et de renforcer les politiques de mots de passe. En outre, de nombreuses personnes interrogées aux États-Unis (49 %) se concentrent sur l'utilisation de solutions de chiffrement des données pour protéger leurs données.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de GetApp crédibles ou pertinentes ?