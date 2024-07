Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale de Microsoft a touché des entreprises, des aéroports et des médias à travers le monde . Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan. Les écrans bleus de la mort ont perturbé le fonctionnement normal des machines Windows, affichant le message : “Recovery: It looks like Windows didn’t load correctly.”Une mise à jour défectueuse du logiciel de sécurité CrowdStrike a mis hors service les ordinateurs fonctionnant sous le système d'exploitation Windows de Microsoft le vendredi 19 juillet, perturbant les services internet dans le monde entier et affectant un large éventail d'industries.Cinq agences gouvernementales et neuf entreprises actives dans les secteurs de l'aviation, de la banque et des soins de santé figurent parmi les personnes touchées en Malaisie, a déclaré le ministre Gobind Singh Deo à la presse.Gobind a indiqué qu'il avait rencontré des représentants de Microsoft et de CrowdStrike afin d'obtenir un rapport complet sur l'incident et de demander aux entreprises de prendre des mesures pour éviter qu'une telle panne ne se reproduise.« S'il y a des dommages ou des pertes, si des parties ont fait des réclamations, je leur ai demandé d'examiner ces réclamations et de voir dans quelle mesure elles peuvent aider à résoudre le problème », a déclaré M. Gobind, ajoutant que le gouvernement apporterait également son aide pour les réclamations dans la mesure du possible.Mardi 23 juillet, le directeur général de la société malaisienne Capital A, qui exploite la compagnie aérienne à bas prix AirAsia, a déclaré que les compagnies aériennes touchées par la panne informatique méritaient d'être indemnisées pour les pertes subies, ont rapporté les médias.« Le principe est que si nous faisons quelque chose de mal, nous devons compenser. Nous, d'autres compagnies aériennes et d'autres entreprises avons perdu beaucoup d'argent ».« Ils devraient nous offrir une compensation, et pour l'instant, nous devons attendre et voir », a déclaré Tony Fernandes, cité par l'agence de presse nationale Bernama.Le ministre malaisien du numériqueQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la demande de dédommagement lancée par la Malaisie est pertinente et justifiée ?