Une sécurité sans précédent

« Trêve olympique »

Le TGV (Train à Grande Vitesse) est le service ferroviaire interurbain à grande vitesse français, exploité principalement par la SNCF. La SNCF a travaillé sur un réseau ferroviaire à grande vitesse de 1966 à 1974 et a présenté le projet au président Georges Pompidou qui l'a approuvé. Conçus à l'origine comme des turbotrains alimentés par des turbines à gaz, les prototypes de TGV ont évolué vers des trains électriques avec la crise pétrolière de 1973. En 1976, la SNCF a commandé 87 trains à grande vitesse à Alstom. Après le service inaugural entre Paris et Lyon en 1981 sur la LGV Sud-Est (LGV pour Ligne à Grande Vitesse), le réseau, centré sur Paris, s'est étendu pour relier les grandes villes de France (notamment Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes et Montpellier) et des pays voisins sur une combinaison de lignes à grande vitesse et de lignes conventionnelles. Le réseau TGV en France transporte environ 110 millions de passagers par an.« Des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager nos installations », a déclaré le vendredi 26 juillet l'opérateur ferroviaire public SNCF, ajoutant que les « actes de malveillance simultanés » avaient eu lieu pendant la nuit.Le Premier ministre français Gabriel Attal a écrit sur X que les services de renseignement français ont été mobilisés pour trouver les auteurs de ces attaques, qu'il a qualifiées d'« actes de sabotage » qui ont été « préparés et coordonnés ».Le ministre des transports, Patrice Vergriete, a qualifié cette « attaque massive » contre le réseau ferroviaire d'« acte criminel révoltant ». Il a décrit des personnes fuyant les lieux des incendies et la découverte d'engins incendiaires sur les sites.La SNCF a indiqué que de nombreuses liaisons devraient être annulées « au moins tout le week-end pendant les réparations », des milliers d'agents ayant été déployés pour réparer les dégâts.Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, a déclaré qu'environ 800 000 clients avaient été touchés avant un week-end chargé pour les vacanciers.Les incendiaires ont ciblé des installations le long des lignes reliant la capitale, Paris, à l'ouest, au nord et à l'est du pays. La ligne sud-est n'a pas été touchée car « un acte malveillant a été déjoué », a déclaré l'opérateur ferroviaire. Il a invité les voyageurs à reporter leurs déplacements et à rester à l'écart des gares.Les trains à destination de la Belgique voisine et de Londres sous la Manche ont également été touchés.Les attaques ont eu lieu dans un contexte de tensions mondiales et de mesures de sécurité renforcées alors que la ville se préparait à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de 2024 vendredi, un événement auquel participeront 7 500 athlètes, 300 000 spectateurs et un parterre de personnalités.Selon Bernard Smith, un journaliste qui couvre l'évènement : « La sécurité a toujours été une préoccupation pour ces Jeux olympiques, et on voit ici pourquoi ». Les attaques apparemment coordonnées sont « une indication claire des énormes défis de sécurité auxquels la France est confrontée », a-t-il ajouté.La police nationale a déclaré que les autorités enquêtaient sur ce qui s'est passé.« C'est tout à fait révoltant », a déclaré la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera à BFMTV. « Cibler les Jeux, c'est cibler la France ».« Ces jeux sont pour les athlètes qui en rêvent depuis des années et qui se battent pour monter sur le podium, et quelqu'un sabote cela pour eux », a-t-elle ajouté.Plus de 45 000 policiers, 10 000 soldats et 2 000 agents de sécurité privés sont déployés pour la cérémonie d'ouverture, avec des tireurs d'élite sur les toits et des drones qui surveillent les lieux depuis les airs.M. Smith a déclaré qu'une « opération de sécurité sans précédent » avait été mise en place.Une vaste zone le long de la Seine a été bouclée pour la cérémonie, qui se déroulera sur 6 km le long du fleuve et sera « suivie par plus de 100 dirigeants de pays du monde entier », a-t-il déclaré.Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les incendies criminels étaient liés à l'événement sportif international.M. Smith a souligné le contexte géopolitique tendu dans lequel se déroulent les jeux, Israël poursuivant sa guerre à Gaza et la Russie gagnant des territoires en Ukraine.Le président français Emmanuel Macron avait appelé à une « trêve olympique » lors d'une rencontre avec Xi Jinping lorsque le président chinois s'est rendu en France en mai.Compte tenu des guerres à Gaza et en Ukraine, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour une telle trêve, a déclaré M. Au contraire, l'événement a suscité des accusations de « deux poids, deux mesures », étant donné que les athlètes russes et biélorusses ont été interdits de participer sous le drapeau de leur pays, alors qu'Israël a été autorisé à participer avec 88 athlètes.« Le Comité olympique palestinien a demandé qu'Israël soit bloqué en raison de la guerre à Gaza, mais ces appels sont restés lettre morte », a déclaré M. Smith.