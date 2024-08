Une nouvelle enquête menée auprès de plus de 6 000 personnes dans le monde révèle que 62 % des gens s'inquiètent de devoir gérer un trop grand nombre de mots de passe, de comptes et d'identifiants. Le rapport de Keeper Security montre que cela conduit à une gestion douteuse des mots de passe : 26 % se fient à leur mémoire, 24 % les écrivent et 19 % les stockent dans un navigateur ou une application de notes sur leur téléphone. Deux personnes sur cinq admettent également réutiliser leurs mots de passe.Si 85 % des personnes interrogées pensent que leurs mots de passe sont sécurisés, plus de la moitié admettent les partager. Les mots de passe les plus fréquemment partagés sont ceux des sites de streaming (34 %), des comptes d'achats (22 %), des courriels personnels (20 %), des médias sociaux (16 %), des courriels professionnels ou scolaires (16 %), des mots de passe ou identifiants de comptes bancaires (15 %) et des plates-formes de productivité professionnelle (13 %).", déclare Darren Guccione, PDG et cofondateur de Keeper Security. "L'adoption d'un gestionnaire de mots de passe, la création de mots de passe forts et uniques pour chaque compte et l'activation de l'authentification multifactorielle (MFA) partout où elle est disponible peuvent considérablement améliorer la cybersécurité personnelle d'un individu. Cependant, bien que les principaux experts de l'industrie et les agences gouvernementales de cybersécurité recommandent l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour stocker, générer et partager les mots de passe en toute sécurité, l'étude de Keeper montre que seulement 12 % des personnes interrogées le font.Keeper Security transforme la cybersécurité pour les personnes et les organisations du monde entier. Les solutions abordables et faciles à utiliser de Keeper sont construites sur la base d'une sécurité zéro confiance et zéro connaissance pour protéger chaque utilisateur sur chaque appareil. Keeper Security propose des solutions de gestion des accès privilégiés de nouvelle génération qui s'intègrent de manière transparente à une pile technologique pour prévenir les violations, réduire les coûts du service d'assistance et assurer la conformité.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?