86 % des professionnels de la sécurité considèrent les risques inconnus comme leur principale préoccupation et 99 % prévoient de mettre en uvre une solution de réduction des cyber-risques

Une nouvelle étude de Critical Start, spécialiste de la détection et de la réponse gérées, montre que les préoccupations concernant les risques inconnus ont augmenté de 17 % par rapport à l'année dernière, et que 86 % des professionnels de la sécurité les considèrent comme un problème majeur. L'étude, menée en partenariat avec Censuswide, révèle que 66 % des entreprises font état d'une visibilité et d'un aperçu limités de leur profil de risque cybernétique et que 65 % des cadres s'inquiètent de l'inadéquation entre les investissements en cybersécurité et les priorités de l'organisation en matière de réduction des risques.Ces résultats sont comparables à ceux de l'année dernière (66 % et 61 % respectivement), ce qui indique que les protocoles de gestion des cyber-risques des entreprises ne se sont pas améliorés.Le rapport révèle que 81 % des organisations prévoient de donner la priorité à des stratégies proactives de réduction des risques afin de rester à la pointe de l'évolution du paysage des menaces. Ces stratégies comprennent la surveillance continue des risques, l'intégration des renseignements sur les menaces et la réponse rapide aux incidents.", déclare Randy Watkins, directeur de la technologie chez Critical Start.Parmi les autres résultats, 83 % des professionnels de la cybersécurité déclarent avoir été confrontés à une violation cybernétique nécessitant une attention particulière, malgré des mesures de sécurité traditionnelles de détection et de réponse basées sur les menaces, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes.En 2023, 37 % des professionnels de la cybersécurité ont cité le manque d'expertise comme un défi à relever pour une gestion efficace des cyber-risques. Cette année, ce chiffre est passé à 50 %. 99 % des personnes interrogées déclarent qu'elles prévoient de mettre en œuvre une solution de réduction des cyber-risques gérée (MCRR) pour surveiller et atténuer en permanence les cyber-risques. En outre, 99 % de ces mêmes organisations prévoient de confier une partie des projets de réduction des cyber-risques à des prestataires de services de sécurité, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à 2023.Critical Start habilite les responsables de la sécurité avec une solution de réduction gérée des cyber-risques (MCRR) qui offre une amélioration de la posture de sécurité et une protection contre les menaces. Ils fournissent une surveillance holistique des cyber-risques avec la plateforme Cyber Operations Risk & Response, associée à une équipe d'exploitation des risques et de la sécurité dirigée par des humains. En surveillant et en atténuant en permanence les cyber-risques, Critical Start permet aux entreprises de protéger de manière proactive leurs actifs critiques avec un retour sur investissement mesurable.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?