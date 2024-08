Une machine à traire est un outil utilisé pour faciliter la traite des femelles d'espèces dont on collecte le lait. Vers les années 2000, les machines à traire entièrement automatisées ont commencé à apparaître. Ces "robots de traite", sont capables d'alerter automatiquement l'éleveur d'une baisse suspecte de lactation d'une vache, voire d'analyser en temps réel la qualité du lait. L'éleveur peut alors utiliser ces informations pour adapter la ration alimentaire fournie à l'animal, ou procéder à un examen sanitaire approfondi pour analyser les causes des variations observées.Selon Agrarheute, des pirates informatiques ont lancé une cyberattaque sur le système informatique d'un éleveur suisse, perturbant le flux de données vitales provenant d'un robot de traite. Cela a entraîné la mort d'une vache et de son veau. Au total, l'attaque a causé des dommages monétaires équivalant à plus de 6 400 euros, principalement en raison des frais vétérinaires et de l'achat d'un nouvel ordinateur. Les pirates n'ont toutefois rien reçu.Même les éleveurs laitiers ne sont pas à l'abri des cyberattaques, comme le montre aujourd'hui un cas en Suisse. Des pirates informatiques ont attaqué les ordinateurs d'un éleveur de Hagendorn. Le robot de traite de l'éleveur laitier était également relié à ces ordinateurs.Lorsque l'éleveur n'a plus reçu de données de traite, il a d'abord supposé qu'il s'agît d'une panne. Mais il a ensuite appris par le fabricant de son système de traite qu'il avait été piraté. Il s'agissait apparemment d'une attaque par ransomware.Les pirates ont exigé un peu plus de 9 150 euros pour le déchiffrement des données. L'éleveur s'est demandé s'il devait accepter les exigences des cybercriminels. Dans un premier temps, il a estimé que les données relatives à la quantité de lait produite étaient acceptables. De plus, le robot de traite fonctionnait même sans connexion à l'ordinateur et au réseau. Les vaches pouvaient donc continuer à être traites.La cyberattaque s'est toutefois terminée tragiquement pour une vache. Le système permet normalement à l'éleveur d'obtenir des données vitales sur ses vaches. Cela est particulièrement important et critique pour les animaux en gestation. Or, le veau d'une vache est mort dans le ventre de sa mère. En raison de la paralysie de l'ordinateur, l'éleveur n'a pas pu reconnaître l'urgence à temps.Ils ont tout essayé pour sauver au moins la vache, mais elle a finalement dû être abattue. Au total, l'attaque aurait causé des dommages monétaires d'un montant équivalent à plus de 6400 euros, principalement en raison des frais vétérinaires et de l'achat d'un nouvel ordinateur. Les pirates n'ont toutefois rien reçu.: AgrarheuteQuel est votre avis sur cette affaire ?