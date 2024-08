Le vote électronique aux États-Unis fait appel à plusieurs types de machines : des écrans tactiles sur lesquels les électeurs marquent leurs choix, des scanners pour lire les bulletins de vote papier, des scanners pour vérifier les signatures sur les enveloppes des bulletins de vote des électeurs absents, et des serveurs web pour afficher les résultats au public.Outre le vote, il existe également des systèmes informatiques qui gèrent les inscriptions des électeurs et affichent les listes électorales au personnel des bureaux de vote. La plupart des bureaux électoraux traitent des milliers de bulletins de vote, avec une moyenne de 17 scrutins par bulletin, de sorte que le comptage automatique peut être plus rapide et moins coûteux que le comptage manuel.Lors d'une conférence à Las Vegas, un groupe de pirates informatiques a identifié des dizaines de failles dans les machines à voter, mais il est peu probable que des correctifs soient apportés dans les bureaux de vote avant le jour du scrutin, en novembre.", a déclaré Harri Hursti, cofondateur du programme "" de la conférence DEF CON.", a-t-il ajouté. "".Les programmeurs de Voting Village ont trouvé des pages de vulnérabilités et devraient publier un rapport complet de leurs découvertes dans les semaines à venir. Les organisateurs ont déclaré que le nombre de vulnérabilités trouvées était conforme à celui des autres années. Les sociétés de vote sont généralement en mesure de corriger les problèmes identifiés, mais le processus peut prendre plus de temps que les 83 jours qui restent avant l'élection. Néanmoins, les points faibles potentiels pourraient s'avérer particulièrement problématiques en 2024.La semaine dernière, des communications internes de la campagne Trump ont été communiquées à des médias à la suite d'un piratage, potentiellement par des agents iraniens. "", a déclaré un porte-parole de la campagne Trump à propos de l'incident.De plus, Donald Trump conteste sans fondement la validité de l'élection de 2020 depuis qu'elle a eu lieu, et de nombreux hauts responsables républicains ont signalé ces derniers mois qu'ils pourraient ne pas accepter les résultats de 2024. L'atmosphère autour des élections n'a fait que se polariser davantage depuis 2020, même si les preuves n'ont jamais confirmé les allégations de Trump concernant les irrégularités massives qui ont fait basculer l'élection en faveur de Biden.Aucun des 64 procès intentés par la campagne Trump et ses alliés pour contester l'élection de 2020 n'était fondé ou n'a abouti à des conclusions susceptibles de modifier le résultat de l'élection, et les responsables de l'administration Trump, comme le procureur général de l'époque, Bill Barr, ont qualifié les allégations de fraude électorale de "".: Conférence DEF CON à Las VegasPensez-vous que cette découverte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?