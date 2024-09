L'échange de cryptomonnaies indien WazirX a perdu 234,9 millions de dollars de fonds à la suite d'une faille de sécurité massive, qui a été signalée pour la première fois par la société de cybersécurité « Cyvers Alerts ». Le compte officiel de WazirX a confirmé la faille de sécurité et a interrompu tous les retraits de sa bourse jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.George Gwee, directeur de la société de restructuration Kroll qui travaille avec WazirX, a déclaré qu'il était peu probable que les clients récupèrent au moins 43 % de l'argent qu'ils avaient placé dans WazirX. La semaine dernière, WazirX a demandé à la Haute Cour de Singapour une protection de six mois pendant qu'elle restructure son passif.Dans le meilleur des cas, les fonds seront restitués « à hauteur de 55 % à 57 % », a déclaré M. Gwee aux journalistes. Dans le cadre d'une restructuration, la priorité de WazirX sera de distribuer les actifs de jetons restants aux utilisateurs au prorata via des cryptomonnaies, a-t-il déclaré. La société mène des discussions pour partager les bénéfices de ses produits générateurs de revenus, a ajouté M. Gwee, sans donner de détails concrets.Le piratage, qui s'est produit en juillet, est le plus grand vol de cryptomonnaie en Inde à ce jour et a provoqué une onde de choc dans l'industrie de la cryptomonnaie du pays. Depuis, l'entreprise s'efforce de trouver des moyens de restituer l'argent à ses clients. En juillet, elle a proposé de socialiser la perte de « force majeure ».Au cours de la conférence de presse, les représentants de WazirX ont évité de nombreuses questions sur les efforts déployés pour renforcer le capital. La société a indiqué qu'elle était en pourparlers avec un chevalier blanc anonyme, mais a précisé que les capitaux ne seraient pas levés contre des actions en raison d'un différend en cours avec Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde - Binance et WazirX ont été étroitement liés à un moment ou à un autre.George Gwee, directeur de la société de restructuration Kroll travaillant avec WazirXQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que la procédure de restructuration de WazirX est cohérente ou pertinente ?