Chère Anne,Nous, les administrateurs indépendants du conseil d'administration de 23andMe, présentons par la présente notre démission, avec effet immédiat.Après des mois de travail, nous n'avons toujours pas reçu de votre part une proposition entièrement financée, entièrement diligente et réalisable, qui soit dans le meilleur intérêt des actionnaires non affiliés. Nous pensons que le comité spécial et le conseil d'administration vous ont laissé suffisamment de temps pour soumettre une telle proposition. Le fait que nous n'ayons constaté aucun progrès notable au cours des cinq derniers mois nous amène à penser qu'aucune proposition de ce type n'est à venir. Le Comité spécial n'est donc pas disposé à envisager de nouvelles prolongations, et le Conseil d'administration est d'accord avec la décision du Comité spécial.Bien que nous continuions à soutenir sans réserve la mission de la société et que nous croyions profondément en la valeur de l'offre personnalisée de santé et de bien-être que vous avez formulée, il est également clair que nous ne sommes pas d'accord sur l'orientation stratégique à donner à la société pour l'avenir. En raison de cette différence et de la concentration de vos droits de vote, nous pensons qu'il est dans l'intérêt des actionnaires de la société que nous démissionnions du conseil d'administration plutôt que d'avoir une divergence de vue prolongée et gênante avec vous quant à la direction de la société.Nous sommes fiers de ce que 23andMe a accompli en ouvrant la voie à l'accès direct aux informations génétiques, et nous avons été honorés d'avoir eu l'occasion de participer à ces efforts.Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos salutations distinguées