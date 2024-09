Les entreprises de médias sociaux et de streaming vidéo se sont engagées dans une vaste surveillance des utilisateurs avec des contrôles laxistes et des garanties inadéquates pour les enfants, d'après la FTC

Le Congrès devrait adopter une législation fédérale complète sur la protection de la vie privée afin de limiter la surveillance, de mettre en place des protections de base et d'accorder aux consommateurs des droits en matière de données





Les entreprises devraient limiter la collecte de données, mettre en œuvre des politiques concrètes et applicables de minimisation et de conservation des données, limiter le partage des données avec des tiers et des sociétés affiliées, supprimer les données des consommateurs lorsqu'elles ne sont plus nécessaires et adopter des politiques de protection de la vie privée adaptées aux consommateurs, qui soient claires, simples et faciles à comprendre.





Les entreprises ne doivent pas collecter d'informations sensibles par le biais de technologies de suivi publicitaire qui portent atteinte à la vie privée.





Les entreprises doivent examiner attentivement leurs politiques et pratiques en matière de ciblage publicitaire basé sur des catégories sensibles.





Les entreprises doivent remédier au manque de contrôle des utilisateurs sur la manière dont leurs données sont utilisées par les systèmes, ainsi qu'au manque de transparence sur la manière dont ces systèmes sont utilisés, et doivent également mettre en œuvre des normes de test et de contrôle plus strictes pour ces systèmes. Les entreprises ne doivent pas ignorer la réalité de la présence d'enfants utilisateurs sur leurs plateformes et doivent considérer la COPPA comme représentant les exigences minimales et fournir des mesures de sécurité supplémentaires pour les enfants.





Les entreprises devraient reconnaître que les adolescents ne sont pas des adultes et leur offrir une meilleure protection de la vie privée.





Le Congrès devrait adopter une législation fédérale sur la protection de la vie privée afin de combler les lacunes de la COPPA en matière de protection de la vie privée pour les adolescents de plus de 13 ans.

Depuis février 2024, Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, est au cœur d’une controverse concernant la collecte de données. Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), qui regroupe 45 associations de consommateurs, a indiqué que huit d'entre elles avaient déposé des plaintes auprès de leurs autorités nationales respectives chargées de la protection des données. Les groupes affirment que Meta recueille une quantité "massive" et "illégale" de données auprès de centaines de millions d’utilisateurs.Fait intéressant, des rapports montrent que même lorsque les comptes Facebook sont désactivés, Meta continuerait à collecter les données des personnes. C'est pourquoi de nombreux défenseurs de la vie privée les surveillent de près. Mais l'entreprise n'indique pas clairement aux utilisateurs que lorsqu'ils désactivent leur compte, ses connexions de données continuent d'aspirer de nouvelles informations auprès des annonceurs, révélant ainsi les intérêts personnels, les achats récents et autres interactions des utilisateurs.Un nouveau rapport de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui examine les pratiques de collecte et d'utilisation des données des principaux médias sociaux et services de streaming vidéo, montre qu'ils se livrent à une vaste surveillance des consommateurs afin de monétiser leurs informations personnelles, tout en ne protégeant pas de manière adéquate les utilisateurs en ligne, en particulier les enfants et les adolescents.Le rapport du personnel est basé sur les réponses aux ordonnances émises en décembre 2020 à l'encontre de neuf entreprises, dont certains des plus grands médias sociaux et services de streaming vidéo : Amazon.com, Inc. qui possède la plateforme de jeux Twitch ; Facebook, Inc. (maintenant Meta Platforms, Inc.) ; YouTube LLC ; Twitter, Inc. (maintenant X Corp.) ; Snap Inc. ; ByteDance Ltd, qui possède la plateforme de partage de vidéos TikTok ; Discord Inc. ; Reddit, Inc. et WhatsApp Inc.Les ordonnances demandaient des informations sur la manière dont les entreprises collectent, suivent et utilisent les informations personnelles et démographiques, sur la manière dont elles déterminent quelles publicités et autres contenus sont montrés aux consommateurs, si et comment elles appliquent des algorithmes ou des analyses de données aux informations personnelles et démographiques, et sur l'impact de leurs pratiques sur les enfants et les adolescents.", a déclaré Lina M. Khan, présidente de la FTC. "Le rapport révèle que les entreprises collectent et peuvent conserver indéfiniment des quantités de données, y compris des informations provenant de courtiers en données, sur les utilisateurs et les non-utilisateurs de leurs plates-formes. Le rapport souligne également que de nombreuses entreprises se sont engagées dans un vaste partage de données qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'adéquation des contrôles et de la surveillance du traitement des données par les entreprises. En particulier, le rapport note que les pratiques des entreprises en matière de collecte, de minimisation et de conservation des données sont "". En outre, le rapport du personnel a constaté que certaines entreprises ne supprimaient pas toutes les données des utilisateurs en réponse à leurs demandes de suppression.Le rapport du personnel a également constaté que les modèles commerciaux de nombreuses entreprises incitaient à la collecte massive de données sur les utilisateurs afin de rentabiliser, en particulier par le biais de la publicité ciblée, qui représente la majeure partie de leurs revenus. Il a également noté que ces incitations étaient en contradiction avec la protection de la vie privée des utilisateurs et qu'elles présentaient donc des risques pour la vie privée des utilisateurs. Le rapport a notamment constaté que certaines entreprises ont déployé des technologies de suivi portant atteinte à la vie privée, telles que les pixels, pour faciliter la diffusion de publicités auprès des utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leurs centres d'intérêt.En outre, le rapport souligne les nombreuses façons dont les entreprises introduisent les informations personnelles des utilisateurs et des non-utilisateurs dans leurs systèmes automatisés, notamment pour l'utilisation de leurs algorithmes, de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle. Le rapport a constaté que les utilisateurs et les non-utilisateurs n'avaient que peu ou pas de moyens de refuser l'utilisation de leurs données par ces systèmes automatisés, et qu'il existait des approches différentes, incohérentes et inadéquates pour contrôler et tester l'utilisation des systèmes automatisés.Le rapport conclut que les médias sociaux et les services de streaming vidéo ne protègent pas suffisamment les enfants et les adolescents sur leurs sites. Le rapport cite des recherches qui montrent que les médias sociaux et la technologie numérique ont un impact négatif sur la santé mentale des jeunes utilisateurs.Sur la base des données recueillies, le rapport indique que de nombreuses entreprises affirment qu'il n'y a pas d'enfants sur leurs plateformes parce que leurs services ne s'adressent pas aux enfants ou ne permettent pas aux enfants de créer des comptes. Le rapport note qu'il s'agit là d'une tentative apparente d'éviter toute responsabilité au titre de la règle de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act). Le rapport constate que les médias sociaux et les services de streaming vidéo traitent souvent les adolescents de la même manière que les utilisateurs adultes, la plupart des entreprises autorisant les adolescents à accéder à leurs plateformes sans restriction de compte.Le rapport fait également état de certaines implications potentielles des pratiques des entreprises en matière de données sur le plan de la concurrence. Il note que les entreprises qui accumulent des quantités importantes de données sur les utilisateurs peuvent être en mesure de dominer le marché, ce qui peut conduire à des pratiques préjudiciables, les entreprises donnant la priorité à l'acquisition de données au détriment de la vie privée des utilisateurs. Il note que lorsque la concurrence entre les médias sociaux et les services de streaming vidéo est limitée, les consommateurs n'ont qu'un choix restreint.Le rapport du personnel formule des recommandations à l'intention des décideurs politiques et des entreprises sur la base des observations, des conclusions et des analyses du personnel :