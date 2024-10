ByteDance entretient une relation ambiguë avec le gouvernement chinois en matière de transparence

L'aveuglement volontaire se produit lorsque le divertissement sur TikTok occulte les enjeux de sécurité des données

TikTok est un service d'hébergement de vidéos de courte durée appartenant à la société Internet chinoise ByteDance. Depuis son lancement, TikTok est devenu l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, grâce à des algorithmes de recommandation plus performants que les autres applications pour mettre en relation les créateurs de contenu avec de nouveaux publics.Selon une enquête menée par le Pew Research Center, seulement 32 % des Américains soutiennent une interdiction de TikTok, et ce chiffre descend à 39 % parmi les utilisateurs de l'application. Mila Jenkins, une productrice de télévision de 28 ans, partage cette ambivalence : bien qu'elle trouve la situation alarmante, elle considère que tous les gouvernements collectent des données de manière intrusive, comparant l'environnement numérique actuel à unCes résultats surviennent alors que l'avenir de TikTok aux États-Unis demeure flou. En avril, le président Joe Biden a promulgué une loi obligeant ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, à vendre la plateforme, sous peine d'interdiction.Récemment, le chef du renseignement de sécurité du Canada avertit que la Chine peut utiliser TikTok pour espionner les utilisateurs , a rapporté CBC News. "Ma réponse en tant que directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est qu'il existe une stratégie très claire de la part du gouvernement chinois pour pouvoir obtenir des informations personnelles de n'importe qui dans le monde", a déclaré David Vigneault, directeur du SCRS.« Ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves, et le fait est que TikTok n'a jamais partagé de données d'utilisateurs canadiens avec le gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas si on nous le demandait », a déclaré un porte-parole de TikTok en réponse.Les réactions des utilisateurs indiquent qu'ils ne sont pas prêts à abandonner TikTok de sitôt. Beaucoup ont exprimé leur soutien à Chew, soulignant la pression qui pèse sur TikTok et ByteDance. Un commentaire se lit : « Je vous confie ma vie. » D'autres ont remercié la plateforme pour leur avoir permis de trouver "leur voix et leurs moyens de subsistance", ainsi que pour le sentiment de communauté qu'elle offre. Certains ont même partagé les connaissances acquises grâce à TikTok, comme des astuces et des conseils beauté.Un internaute a même indiqué : « J'ai appris à changer les filtres à air de ma voiture et à faire une vidange. » Malgré la vidéo de Chew et l'indignation croissante, une interdiction immédiate de TikTok semble improbable. ByteDance a entre neuf et douze mois pour trouver un acquéreur américain, mais cela dépendra des décisions judiciaires à venir. Chew a déclaré que l'entreprise espère gagner un recours en justice pour bloquer la loi de Biden. TikTok compte plus de 170 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis.« Soyez assurés que nous n'allons nulle part. Les faits et la Constitution sont de notre côté, et nous espérons l'emporter à nouveau », a affirmé Chew dans sa vidéo. La loi signée par Biden fixe une date limite de vente au 19 janvier, juste avant la fin de son mandat, bien qu'il puisse prolonger ce délai de trois mois si des progrès sont observés. Biden se présente à la réélection face à Donald Trump, et il est important de noter que les problèmes de TikTok ont débuté sous l'administration Trump, laissant planer un doute sur l'impact d'une éventuelle réélection.L'application TikTok suscite de vives inquiétudes concernant la protection des données de ses utilisateurs. En effet, en cas de demande du gouvernement chinois, TikTok serait contraint de partager ces informations sensibles. Malgré cette menace, une grande majorité des Américains semble peu préoccupée par cette éventualité. TikTok se vante de compter 170 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis, un chiffre en constante augmentation. Cependant, la transparence concernant ses liens avec le gouvernement chinois reste floue. ByteDance, la société mère, est soumise à des lois chinoises qui pourraient l'obliger à transmettre des données si cela est exigé.Malgré les dénégations de TikTok, des rapports ont fait état de données sensibles d'utilisateurs américains stockées en Chine, ce qui remet en question les assurances de l'entreprise sur la sécurité des informations. TikTok a été soumis à un examen minutieux pour des violations de la confidentialité, des problèmes de santé mentale, de la désinformation, et du contenu offensant.En outre, son rôle pendant la guerre entre Israël et le Hamas a également soulevé des préoccupations. Des pays ont imposé des amendes, interdit, ou tenté de restreindre TikTok pour protéger les enfants et pour des raisons de sécurité nationale, en raison de la crainte que le gouvernement chinois puisse collecter des données sur les utilisateurs via ByteDance.Récemment, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, a averti que la Chine pourrait utiliser TikTok pour espionner les utilisateurs. Il a déclaré qu'il existe une stratégie claire de la part du gouvernement chinois pour obtenir des informations personnelles de quiconque dans le monde.En réponse à ces préoccupations, un porte-parole de TikTok a affirmé que ces allégations n'étaient pas soutenues par des preuves, et a réitéré que l'entreprise n'avait jamais partagé de données d'utilisateurs canadiens avec le gouvernement chinois, et qu'elle ne le ferait pas.En 2022, TikTok a confirmé que ses employés basés en Chine avaient accès aux données des utilisateurs , mais a précisé que cet accès nécessitait un processus d'approbation. L'entreprise a aussi réaffirmé qu'elle stockait les données des utilisateurs américains sur des serveurs Oracle, s'engageant à supprimer les données problématiques de ses systèmes en Chine. Cette déclaration a été faite suite à des rapports indiquant que des ingénieurs avaient eu accès aux données personnelles entre septembre 2021 et janvier 2022, suscitant des inquiétudes parmi des responsables, dont Brendan Carr de la Commission fédérale des communications (FCC).Face à ces inquiétudes croissantes, le président Joe Biden a signé un projet de loi contraignant ByteDance à vendre ses activités américaines ou à faire face à une interdiction. ByteDance conteste cette législation, arguant qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression, alors que des poursuites judiciaires sont en cours.Étonnamment, de nombreux utilisateurs restent indifférents aux implications de sécurité. Il est surprenant de constater que tant d'utilisateurs de TikTok semblent minimiser les préoccupations liées à la sécurité des données. Cela peut s'expliquer par une combinaison de facteurs, notamment l'attrait irrésistible du contenu divertissant et engageant de l'application, ainsi qu'un sentiment de désensibilisation face aux enjeux de la vie privée.Beaucoup semblent croire que leurs données sont déjà compromises par d'autres plateformes, ce qui les amène à adopter une attitude fataliste. Cependant, cette indifférence pourrait avoir des conséquences à long terme, non seulement pour leur propre sécurité, mais aussi pour la façon dont les entreprises et les gouvernements gèrent les données personnelles. Jen Sengbe, 29 ans, estime qu'il n'y a pas de grande différence entre les gouvernements américain et chinois concernant l'accès à ses données. Pour d'autres, comme Reno Prezio, la perspective d'une surveillance ne les inquiète pas ; il se dit prêt à être espionné, affirmant n'avoir rien à cacher.Cette attitude soulève des questions critiques sur la perception de la vie privée à l'ère numérique. Le confort et le divertissement offerts par TikTok semblent éclipser les préoccupations légitimes liées à la sécurité des données. Des responsables politiques de tous bords, bien qu'inquiets, peinent à convaincre le public du danger que représente l'application. Même des figures comme Donald Trump, qui prônaient l'interdiction de TikTok, ont modifié leur discours, illustrant l’ambivalence des préoccupations autour de la protection des données.En fin de compte, cette indifférence des utilisateurs face à la surveillance pourrait avoir des conséquences graves, non seulement pour leur vie privée, mais aussi pour l'avenir des réglementations sur la protection des données. Les utilisateurs, en se concentrant sur le divertissement immédiat, semblent négliger le long terme, ce qui soulève une question essentielle : jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre sécurité pour notre plaisir ?Source : Pew Research Center Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, jusqu'où les internautes sont-ils prêts à compromettre leur sécurité pour le plaisir ?