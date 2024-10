Internet Archive et Wayback Machine sont de nouveau en ligne, mais en lecture seule, après une cyberattaque de violation des données et des attaques DDoS

The @internetarchive’s Wayback Machine resumed in a provisional, read-only manner.



Sorry, no Save Page Now yet.



Safe to resume but might need further maintenance, in which case it will be suspended again.



Please be gentle https://t.co/sb5tlvxQ26



More as it happens. — Brewster Kahle (@brewster_kahle) October 14, 2024

Le 9 octobre 2024, Internet Archive et Wayback Machine ont été mis hors service à la suite d'une cyberattaque majeure . Un groupe d'hacktivistes appelé SN_BLACKMETA affirme avoir mené l'attaque dans le but de protester contre le soutien des États-Unis aux agissements d'Israël au Moyen-Orient. Le fondateur du service en ligne HBIP (Have I Been Pwned) a décrit la chronologie des événements et a déclaré qu'un acteur de la menace a partagé avec lui une base de données de 6,4 Go qui semble provenir d'Internet Archive. Elle contiendrait des adresses électroniques, des identifiants, des mots de passe chiffrés en Bcrypt des utilisateurs enregistrés d'Internet Archive.Pour rappel, Internet Archive est une bibliothèque numérique américaine à but non lucratif fondée en 1996 par Brewster Kahle, qui offre un accès gratuit à des collections de documents numérisés, notamment des sites web, des applications logicielles, de la musique, des documents audiovisuels et des documents imprimés. L'Archive milite également en faveur d'un Internet libre et ouvert. Au 5 septembre 2024, Internet Archive détenait plus de 42,1 millions de documents imprimés, 13 millions de vidéos, 1,2 million de logiciels, 14 millions de fichiers audio, 5 millions d'images, 272 660 concerts et plus de 866 milliards de pages web dans sa Wayback Machine.Le 14 octobre, à la suite de ces attaques DDoS (déni de service distribué), Internet Archive et Wayback Machine sont de nouveau en ligne. Cependant, il a été révélé que ses plateformes open-source sont disponibles en lecture seule, et que la bibliothèque numérique évalue encore ses systèmes pour le moment, qui pourraient être mis hors service à tout moment.La plateforme a également révélé qu'elle travaillait encore à la réparation de ses systèmes et à la maintenance de plusieurs sites, mais pour ceux qui cherchent déjà à utiliser ses services, le site web est opérationnel pour tous.Selon son fondateur, Brewster Kahle, l'Internet Archive et ses platesformes, dont la Wayback Machine, sont de nouveau en ligne à la suite de l'infâme attaque DDoS lancée par le groupe appelé "". Selon le fondateur, plusieurs fonctionnalités ne sont pas encore disponibles pour le public lorsqu'il visite leur bibliothèque en ligne, et il demande au public de "".Blackmeta a affirmé être à l'origine de l'attaque de la semaine dernière contre l'Internet Archive, déclarant que ce n'était que le début de leur campagne contre la bibliothèque numérique. Les acteurs de la menace ont ensuite précisé que leur attaque contre The Internet Archive visait uniquement à "" le système de sécurité de la plateforme, ainsi qu'à "".À cause des tests de Blackmeta, The Internet Archive a subi une interruption importante de ses opérations, sur lesquelles de nombreuses personnes se sont appuyées pendant de nombreuses années. Malgré son retour très attendu, le fondateur de The Internet Archive a considéré que sa plateforme était de retour de manière "", et que plusieurs fonctions renommées étaient encore indisponibles.La plateforme a révélé que des fonctions telles que "" et autres ne sont pas encore disponibles. Pour l'instant, l'équipe travaille à la "" de son site, informant les utilisateurs d'une suspension prochaine.Quel est votre avis sur le sujet ?