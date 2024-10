Le gouvernement américain enquête sur l'accès non autorisé à des infrastructures de télécommunications commerciales par des acteurs affiliés à la République populaire de Chine.



Après avoir identifié des activités malveillantes spécifiques ciblant le secteur, le FBI et l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) ont immédiatement notifié les entreprises concernées, fourni une assistance technique et rapidement partagé des informations pour aider d'autres victimes potentielles. L'enquête se poursuit et nous encourageons toute organisation qui pense être victime à contacter son bureau local du FBI ou de la CISA.



Les agences du gouvernement américain collaborent pour atténuer cette menace de manière agressive et se coordonnent avec nos partenaires industriels pour renforcer les cyberdéfenses dans l'ensemble du secteur des communications commerciales. Le gouvernement américain enquête sur l'accès non autorisé à des infrastructures de télécommunications commerciales par des acteurs affiliés à la République populaire de Chine.Après avoir identifié des activités malveillantes spécifiques ciblant le secteur, le FBI et l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) ont immédiatement notifié les entreprises concernées, fourni une assistance technique et rapidement partagé des informations pour aider d'autres victimes potentielles. L'enquête se poursuit et nous encourageons toute organisation qui pense être victime à contacter son bureau local du FBI ou de la CISA.Les agences du gouvernement américain collaborent pour atténuer cette menace de manière agressive et se coordonnent avec nos partenaires industriels pour renforcer les cyberdéfenses dans l'ensemble du secteur des communications commerciales.

Cette situation intervient dans un contexte où la cyber-désinformation de la part de la Russie, de l'Iran et de la Chine frappe de plein fouet l'élection américaine , avec de fausses vidéos ou du contenu web de désinformation généré par l'IA. Un récent rapport de Microsoft révèle en effet que les efforts de la Russie, de l'Iran et de la Chine pour influencer les électeurs américains pourraient s'intensifier. Selon le rapport, la Russie reste concentrée sur la campagne de Kamala Harris, tandis que la Chine cible des candidats et des membres du Congrès. De son côté, les conflits au Moyen-Orient n'ont pas ralenti les opérations de cyber-influence de l'Iran.Dans un communiqué commun publié le matin du vendredi 25 octobre, le FBI et la CISA ont déclaré qu'ils enquêtaient sur « l'accès non autorisé à des infrastructures de télécommunications commerciales » par des acteurs affiliés à la Chine.« Les agences du gouvernement américain collaborent pour atténuer cette menace de manière agressive et se coordonnent avec nos partenaires industriels pour renforcer les cyberdéfenses dans le secteur des communications commerciales », a déclaré le FBI.La déclaration ne mentionne ni Donald Trump ni JD Vance, bien que plusieurs médias ont rapporté vendredi que la campagne Trump avait été informée cette semaine que des pirates informatiques pourraient avoir eu accès aux données téléphoniques de Donald Trump et de JD Vance lors d'une intrusion dans les systèmes de télécommunications aux États-Unis.Les enquêteurs cherchent à savoir si des données de communication ont été prises ou consultées lors de la violation, indiquent certains rapports qui citent des personnes familières de l'affaire et qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.JD Vance et Donald Trump figurent parmi les personnes visées par la violation présumée. Parmi les autres personnes visées figurent certains démocrates du Capitole et peut-être des membres du personnel de la campagne de la vice-présidente Kamala Harris.Steven Cheung, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump, n'a pas vérifié ces informations, mais a affirmé que la campagne de Kamala Harris et les responsables démocrates « ont permis à des adversaires étrangers majeurs de nous attaquer » en encourageant une politique étrangère faible.Le FBI a refusé de préciser si Donald Trump et JD Vance étaient visés, et la CISA a renvoyé les commentaires à la campagne Trump.Un porte-parole de l'ambassade de Chine aux États-Unis a déclaré ne pas être au courant de la situation spécifique et a refusé de dire si l'opération visait Donald Trump et JD Vance, mais a déclaré que le pays « s'oppose fermement aux cyberattaques et aux vols informatiques sous toutes leurs formes et les combat ».« Les élections présidentielles sont des affaires intérieures des États-Unis. La Chine n'a pas l'intention d'interférer dans les élections américaines et ne le fera pas. Nous espérons que les États-Unis ne porteront pas d'accusations contre la Chine dans le cadre des élections. »Cet incident intervient dans un contexte de préoccupations accrues concernant les tentatives d'ingérence dans les élections, à moins de deux semaines du jour du scrutin.En début de semaine, Microsoft a publié un rapport révélant que des opérations d'influence chinoises avaient ciblé une poignée de candidats républicains et de membres du Congrès qui « défendent des politiques anti-chinoises ».Le FBI et d'autres agences fédérales ont averti à plusieurs reprises que la Chine, la Russie et l'Iran font partie des adversaires étrangers qui multiplient les efforts pour s'immiscer dans les élections de 2024.L'Iran est accusé d'avoir été le fer de lance d'un autre piratage de la campagne de Donald Trump l'été dernier et d'avoir tenté de partager les informations avec la campagne du président Biden.La déclaration conjointe du FBI et de la CISA sur les activités de la République populaire de Chine visant les télécommunications est présentée ci-dessous :Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que les préoccupations du FBI au sujet de cette affaire sont justifiées et pertinentes ?