Saisie d'un service de chat chiffré : plus de 2,3 millions de messages déchiffrés sur Matrix, détaillant des projets de blanchiment d'argent, de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants

Europol, officiellement l'Agence de l'Union européenne pour la coopération policière, est l'agence de l'Union européenne (UE) chargée de l'application de la loi. Elle sert de plaque tournante pour la coordination des renseignements criminels et le soutien aux États membres de l'UE dans leurs efforts de lutte contre diverses formes de criminalité grave et organisée, ainsi que contre le terrorisme. Parmi les principaux domaines d'action d'Europol figurent le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme.Récemment, Europol a rapporté que le service de messagerie chiffrée sur invitation seulement connu sous le nom de "" a été intercepté et supprimé le 3 décembre 2024. L'enquête, baptisée "", a été menée par les autorités européennes qui ont surveillé les messages sur Matrix pendant trois mois, recueilli des informations et finalement fait disparaître la plateforme. Plus de 2,3 millions de messages dans 33 langues différentes provenant de 8 000 comptes ont été interceptés et lus.Ils peuvent désormais utiliser ces messages pour poursuivre leurs investigations, selon le communiqué d'Europol. Plus d'une douzaine de domiciles ont été perquisitionnés en Lituanie, en Espagne et en France, et trois personnes ont été arrêtées. Quatre voitures, 970 téléphones et une maison ont également été saisis, ainsi que plus de 500 millions de dollars en cryptomonnaie et plus de 150 000 dollars en espèces.Matrix existait depuis au moins 2021, bien qu'une image provenant des autorités contienne un message affirmant que le service existe depuis au moins huit ans. Matrix disposait de plus de 40 serveurs dans le monde, notamment en France et en Allemagne.Voici le rapport d'Europol :Les autorités ne perdent pas de vue les services de messagerie chiffrée utilisés par les criminels pour mener leurs activités. Une équipe commune d'enquête (ECE) réunissant les autorités françaises et néerlandaises a mis hors d'état de nuire un autre service de messagerie chiffrée sophistiqué, MATRIX. Pendant trois mois, les autorités ont été en mesure de surveiller les messages de criminels potentiels, qui seront désormais utilisés pour soutenir d'autres enquêtes. Au cours d'une opération coordonnée soutenue par Eurojust et Europol, le service de messagerie a été mis hors service par les autorités néerlandaises et françaises et des actions de suivi ont été menées par leurs homologues italiens, lituaniens et espagnols.MATRIX, un service de messagerie conçu par des criminels pour des criminels, a été découvert par les autorités néerlandaises sur le téléphone d'un criminel condamné pour le meurtre d'un journaliste néerlandais en 2021. Une enquête à grande échelle sur le service de messagerie a été lancée.Il est rapidement apparu que l'infrastructure de cette plateforme était techniquement plus complexe que les plateformes précédentes telles que Sky ECC et EncroChat. Les fondateurs étaient convaincus que le service était supérieur et plus sûr que les applications précédentes utilisées par les criminels. Les utilisateurs ne pouvaient rejoindre le service que s'ils recevaient une invitation. L'infrastructure nécessaire au fonctionnement de MATRIX se composait de plus de 40 serveurs répartis dans plusieurs pays, les serveurs les plus importants se trouvant en France et en Allemagne.La coopération entre les autorités néerlandaises et françaises a débuté par le biais d'une équipe commune d'enquête mise en place au sein d'Eurojust. Grâce à une technologie innovante, les autorités ont pu intercepter le service de messagerie et en surveiller l'activité pendant trois mois. Plus de 2,3 millions de messages en 33 langues ont été interceptés et déchiffrés au cours de l'enquête. Les messages interceptés sont liés à des crimes graves tels que le trafic international de stupéfiants, le trafic d'armes et le blanchiment d'argent.Des actions visant à fermer le service et à poursuivre les grands criminels ont eu lieu le 3 décembre dans quatre pays. En France, un suspect a été arrêté et son domicile perquisitionné. En Espagne, deux suspects ont été arrêtés à la suite d'un mandat d'arrêt européen délivré par les Pays-Bas et six maisons ont été perquisitionnées. Six maisons ont été perquisitionnées en Lituanie. Les principaux serveurs en France et en Allemagne ont été mis hors service. Les criminels qui utilisent le service de messagerie sont avertis de l'interception par les autorités au moyen d'une page d'accueil. Grâce à des demandes légales, les autorités pourront désormais accéder aux messages pour leurs enquêtes.L'enquête transfrontalière sur MATRIX illustre clairement l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la grande criminalité organisée. En travaillant ensemble au sein d'une équipe commune d'enquête, les autorités néerlandaises et françaises ont pu échanger rapidement des informations et des preuves et mener des actions conjointes. Pour soutenir les enquêtes sur les activités illégales rendues possibles par cette plateforme de communication, une task force opérationnelle (OTF) a été créée à Europol en juin 2024 entre les Pays-Bas, la France, la Lituanie, l'Italie et l'Espagne.Cette task force a joué un rôle clé dans la surveillance des activités criminelles sur la plateforme. L'OTF d'Europol fournira également une assistance dans le cadre d'enquêtes de suivi indépendantes découlant des renseignements recueillis au cours de la phase en direct de l'opération. Les autorités allemandes ont apporté leur expertise technique à l'opération. Les autorités espagnoles travaillent avec leurs homologues français et néerlandais depuis le début de l'enquête.Le paysage des communications chiffrées est devenu plus fragmenté à la suite du démantèlement de plusieurs services tels que Sky ECC, EncroChat, Exclu et Ghost. Les criminels, en réponse aux interruptions de leurs services de messagerie, se sont tournés vers une variété d'outils de communication moins établis ou conçus sur mesure qui offrent divers degrés de sécurité et d'anonymat. Si le nouveau paysage fragmenté pose des problèmes aux services répressifs, le démantèlement des canaux de communication établis montre que les autorités sont au fait des dernières technologies utilisées par les criminels.: Europol