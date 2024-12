70 % des responsables de la cybersécurité s'inquiètent de leur responsabilité personnelle, les récits de RSSI tenus personnellement responsables des incidents ont eu un impact négatif sur leur opinion du rôle

Visibilité accrue en matière de cybersécurité

Une plus grande transparence

BlackFog, leader de la prévention des ransomwares et de la lutte contre l'exfiltration des données (ADX), a dévoilé les résultats d'une étude menée auprès de 400 décideurs britanniques et américains dans le domaine de la sécurité informatique.L'étude révèle que la majorité des personnes interrogées (70 %) estiment que les expériences vécues par des RSSI tenus personnellement responsables d'incidents de cybersécurité ont eu un impact négatif sur leur opinion de la fonction. Environ un tiers des personnes interrogées (34 %) estiment que la tendance à poursuivre les individus à la suite d'une cyberattaque est une situation « sans issue » pour les responsables de la sécurité : ils doivent faire face à des conséquences internes s'ils signalent des défaillances et à des poursuites judiciaires s'ils ne le font pas.Cependant, alors que les responsables de la cybersécurité sont confrontés à une surveillance accrue de la part des autorités de réglementation, l'étude indique également que cette responsabilité accrue a conduit à des changements internes pour améliorer les pratiques de cybersécurité au sein de leur organisation : 44 % des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation avait déjà mis en œuvre des processus visant à réduire leur exposition à la cybersécurité.Les autres résultats clés de l'étude sont les suivants :41 % des personnes interrogées déclarent que la tendance des responsables de la cybersécurité à faire face à une surveillance accrue et à une responsabilité personnelle potentielle a incité le conseil d'administration à prendre la cybersécurité plus au sérieux. Ce pourcentage est plus élevé parmi les répondants britanniques, 47 % des responsables de la sécurité au Royaume-Uni reconnaissant que la cybersécurité a été davantage prise en compte, contre 35 % aux États-Unis.Toutefois, cela ne s'est pas encore traduit par une augmentation des ressources, puisque seulement 10 % des personnes interrogées ont déclaré que cela s'était traduit par des fonds supplémentaires consacrés à la cybersécurité.Près de la moitié des personnes interrogées (49 %) pensent que la possibilité de poursuivre un individu à la suite d'une cyberattaque améliorerait la responsabilité et la transparence parmi les cyberprofessionnels. Ce pourcentage est plus élevé aux États-Unis (55 %) qu'au Royaume-Uni (43 %).Interrogés au sujet de l'impact sur les futurs responsables de la cybersécurité, seuls 15 % des répondants pensent que cela dissuaderait les professionnels de l'informatique de devenir des responsables de la sécurité informatique.Commentant ces résultats, le Dr Darren Williams, PDG et fondateur de BlackFog, a déclaré :« Le rôle du RSSI consiste à gérer les risques pour l'organisation mais, à mesure que les réglementations se durcissent, les responsables de la sécurité doivent de plus en plus tenir compte de leurs risques personnels. Les cas d'inculpation très médiatisés vont sans aucun doute accroître la pression qu'ils ressentent, mais ils pourraient aussi inciter les conseils d'administration à soutenir leurs dirigeants. Il est essentiel d'améliorer la gouvernance, d'établir des lignes de reporting claires et des procédures de réponse aux incidents, mais cela doit être soutenu par des ressources allouées afin que les responsables de la sécurité puissent mettre en œuvre les mesures de sécurité dont ils ont besoin. »Fondée en 2015, BlackFog est une société de cybersécurité mondiale qui a été la première à mettre au point une technologie anti exfiltration de données (ADX) sur les appareils afin de protéger les entreprises contre les menaces de sécurité mondiales telles que les ransomwares, les logiciels espions, les logiciels malveillants, le phishing, la collecte de données non autorisées et le profilage. Son logiciel surveille la conformité des entreprises avec les réglementations mondiales en matière de confidentialité et prévient les cyberattaques sur tous les endpoints. BlackFog utilise l'IA pour empêcher de manière préventive les pirates d'exploiter les vulnérabilités des systèmes de sécurité et des structures de données des entreprises. Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de BlackFog crédibles ou pertinentes ?