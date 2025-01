Les incidents de sécurité signalés dans les infrastructures critiques à l'échelle mondiale ont augmenté de 668 % depuis 2022, selon un nouveau rapport de Forescout. Il y a eu 10 % d'incidents supplémentaires pour les secteurs d'infrastructures critiques par rapport à 2023 et plus de la moitié de tous les incidents (57 %) ont touché des secteurs d'infrastructures critiques. Les dispositifs d'infrastructure réseau (routeurs, pare-feu, VPN, etc.) constituent la deuxième catégorie la plus importante et sont passés de 3 % (2022) à 11 % (2023) et maintenant 14 % (2024).", déclare Barry Mainz, PDG de Forescout.Il ajoute : "Dans l'ensemble, les soins de santé ont été le secteur le plus ciblé en 2023 (24 %) et en 2024 (17 %), suivis par les services financiers (17 %) et le gouvernement (10 %). Les exploits contre les applications web ont également augmenté, passant de 36 % en 2023 à 56 % en 2024. Le pourcentage de vulnérabilités exploitées ne figurant pas dans la liste des vulnérabilités exploitées connues (KEV) de la CISA est passé de 65 % à 73 %.Les attaquants analysent constamment les protocoles OT les plus courants, 79 % d'entre eux ciblant l'automatisation industrielle, 12 % le secteur de l'énergie et le reste l'automatisation des bâtiments. L'automatisation des bâtiments est passée de 2 % en 2023 à 9 % en 2024. La plupart des attaques sont opportunistes, avec un intérêt marqué pour Modbus (33 % en 2023 à 40 % en 2024) et un intérêt plus fragmenté pour un grand nombre d'autres protocoles.", explique Daniel dos Santos, responsable de la recherche chez Forescout. "Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?