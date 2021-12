La sécurité des infrastructures critiques est devenue une préoccupation majeure des gouvernements du monde entier. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada et l'Australie ont chacun identifié des secteurs considérés comme des "infrastructures critiques", par exemple les communications, les transports, l'énergie, l'eau, les soins de santé et les installations publiques. Dans certains pays, les infrastructures critiques appartiennent à l'État, tandis que dans d'autres, comme les États-Unis, l'industrie privée en possède et exploite une part beaucoup plus importante.", a déclaré Ruggero Contu, directeur de recherche chez Gartner. "."Une enquête de Gartner a montré que 38 % des personnes interrogées s'attendaient à augmenter les dépenses consacrées à la sécurité des technologies opérationnelles (OT) de 5 à 10 % en 2021, et 8 % des personnes interrogées prévoient une augmentation supérieure à 10 %.Cependant, cela pourrait ne pas suffire à contrer le sous-investissement dans ce domaine depuis de nombreuses années, selon Gartner.", a déclaré Contu. "L'augmentation des risques nécessite une approche globale de la sécurité.Au fil du temps, les technologies qui sous-tendent les infrastructures critiques sont devenues de plus en plus numérisées et connectées - soit aux systèmes informatiques de l'entreprise, soit les unes aux autres - ce qui a créé des risques pour la sécurité des systèmes cyber-physiques. Il en résulte une augmentation substantielle de la surface d'attaque pour les pirates et les mauvais acteurs de toutes sortes.Dans les secteurs d'infrastructures critiques, les organisations doivent se préoccuper davantage des risques réels pour l'homme et l'environnement que du vol d'informations. Gartner prévoit que, d'ici 2025, les attaquants auront armé un système cyber-physique d'infrastructure critique pour réussir à blesser ou tuer des humains.Gartner recommande aux responsables de la gestion de la sécurité et des risques (SRM) dans les secteurs des infrastructures critiques de développer une approche holistique de la sécurité, de sorte que la sécurité informatique, OT et Internet des objets (IoT) soit gérée dans un effort coordonné.Au fil du temps, les technologies qui sous-tendent les infrastructures critiques sont devenues de plus en plus numérisées et connectées - soit aux systèmes informatiques de l'entreprise, soit les unes aux autres - ce qui a créé des risques pour la sécurité des systèmes cyber-physiques. Il en résulte une augmentation substantielle de la surface d'attaque pour les pirates et les mauvais acteurs de toutes sortes.Dans les secteurs d'infrastructures critiques, les organisations doivent se préoccuper davantage des risques réels pour l'homme et l'environnement que du vol d'informations. Gartner prévoit que, d'ici 2025, les attaquants auront armé un système cyber-physique d'infrastructure critique pour réussir à blesser ou tuer des humains.Gartner recommande aux responsables de la gestion de la sécurité et des risques (SRM) dans les secteurs des infrastructures critiques de développer une approche holistique de la sécurité, de sorte que la sécurité informatique, OT et Internet des objets (IoT) soit gérée dans un effort coordonné.", a déclaré Contu. ". "Source : GartnerPensez-vous que ces prévisions de Gartner sont pertinentes ?