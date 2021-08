L'étude révèle également que les centres d'opérations de sécurité (SOC) ont accru leur adoption du cloud, 95 % d'entre eux déployant désormais leurs solutions dans des environnements de cloud hybride., déclare Mark Fernandes, directeur technique mondial chez CyberRes.Parmi les autres résultats, 85 % des répondants ont renforcé les contrôles de surveillance en réponse à la transformation des effectifs liée au COVID, ainsi qu'aux exigences complexes en matière d'accès à distance et de SASE (Secure Access Service Edge).Cette complexité croissante détermine les priorités des SOC : 40 % des personnes interrogées déclarent que le principal défi auquel sont confrontées leurs équipes actuelles d'opérations de sécurité est leur difficulté à faire face à une surface d'attaque de plus en plus complexe.En outre, 79 % des personnes interrogées déclarent que leurs SOC ont dû accroître l'adoption de technologies de sécurité avancées au cours de la pandémie de COVID-19 pour lutter contre l'évolution des menaces. 36 % des personnes interrogées indiquent qu'au cours des 12 prochains mois, elles prévoient d'adopter des techniques de sécurité résilientes, conçues pour faire face aux adversaires et aux acteurs de la menace modernes. Ces techniques comprennent l'analyse des signaux, des shellcodes et des logiciels malveillants dynamiques, ainsi que des capacités plus avancées en matière de points d'extrémité, de chasse et de réponse.Source : Micro Focus Que pensez-vous de ce rapport ? est-il pertinent ?Votre entreprise a-t-elle renforcé les opérations de sécurité après la pandémie ?