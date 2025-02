🚨 North Korea’s @Lazarus Group is Targeting Developers—Again 🚨

The STRIKE team just uncovered Operation Marstech Mayhem—a new malware campaign spreading through @GitHub and NPM packages. Developers are unknowingly pulling infected repositories into their projects, putting… pic.twitter.com/1Cic14u1NP — SecurityScorecard (@security_score) February 13, 2025

Operation Marstech Mayhem : Le piège open-source du groupe Lazarus

Étape 1 : un chargeur JavaScript se connecte à un serveur de commande et de contrôle (C2).



: un chargeur JavaScript se connecte à un serveur de commande et de contrôle (C2). Étape 2 : Le chargeur télécharge des charges utiles supplémentaires en fonction de la configuration du système de la victime.



: Le chargeur télécharge des charges utiles supplémentaires en fonction de la configuration du système de la victime. Étape 3 : le logiciel malveillant exfiltre les données du portefeuille de cryptomonnaies et les informations d'authentification.

Codage en Base85 et décryptage XOR : Les charges utiles sont codées en Base85 et déchiffrées à l'aide d'une clé répétitive de 8 octets.



: Les charges utiles sont codées en Base85 et déchiffrées à l'aide d'une clé répétitive de 8 octets. Aplatissement du flux de contrôle : Le logiciel malveillant réorganise les chemins d'exécution pour rendre difficile l'ingénierie inverse.



: Le logiciel malveillant réorganise les chemins d'exécution pour rendre difficile l'ingénierie inverse. Fonctions auto-invoquées : L'implant s'exécute sans s'appuyer sur les appels de fonction traditionnels, ce qui empêche une analyse statique facile.



: L'implant s'exécute sans s'appuyer sur les appels de fonction traditionnels, ce qui empêche une analyse statique facile. Fonctionnalités anti-débogage : Le logiciel malveillant détecte et évite les environnements de bac à sable.

Vérifier les sources du code : Ne cloner que des dépôts provenant de contributeurs connus et vérifiés.



: Ne cloner que des dépôts provenant de contributeurs connus et vérifiés. Surveiller le trafic réseau : Rechercher les connexions anormales aux serveurs C2.



: Rechercher les connexions anormales aux serveurs C2. Utiliser la protection des points finaux : Déployer des outils de sécurité capables de détecter les scripts obscurcis.



: Déployer des outils de sécurité capables de détecter les scripts obscurcis. Auditer les dépendances : Vérifier régulièrement si des modifications inattendues ont été apportées à des bibliothèques tierces.

Depuis quelques années, les attaques de type "supply chain" ou chaîne d'approvisionnement sont devenues un sujet de préoccupation croissant pour les développeurs et les responsables de la sécurité informatique. En novembre 2024, une vague de logiciels malveillants a ciblé le registre Node Package Manager (NPM) , qui est largement utilisé dans l'écosystème JavaScript. Dans ce cadre, des centaines de bibliothèques (ou "packages") ont été publiées avec un seul objectif : infecter les machines des développeurs et propager des logiciels malveillants.Récemment, des chercheurs auraient découvert une opération très avancée de la Corée du Nord qui introduit en douce des logiciels malveillants de vol de cryptomonnaie dans des logiciels open-source. Cette campagne furtive est conçue pour diffuser des logiciels malveillants et mettre en danger les utilisateurs qui ne se doutent de rien.Les chercheurs STRIKE de SecurityScorecard ont déclaré que le groupe Lazarus de Corée du Nord diffusait un code malveillant « indétectable » via GitHub et des paquets NPM dans le cadre de l'opération Marstech Mayhem. L'équipe a déclaré : "STRIKE a découvert que le groupe avait conçu un implant avancé, dont le nom de code est "". Ils ont ajouté : "Selon des chercheurs en cybersécurité, le profil GitHub de SuccessFriend, lié au tristement célèbre Groupe Lazarus, a injecté des implants JavaScript dans des référentiels, en les mélangeant avec du code légitime. Pour compliquer encore les choses, le profil a également injecté du code inoffensif, ce qui rend encore plus difficile la détection de ses intentions hostiles. Cet implant JavaScript cible spécifiquement les portefeuilles de cryptomonnaie Exodus et Atomic sous Linux, macOS et Windows. Une fois installé, l'acteur de la menace nord-coréen analyse le système à la recherche de portefeuilles de cryptomonnaies, tentant de lire le contenu des fichiers ou d'extraire des métadonnées pour voler des informations sensibles.Jusqu'à présent, STRIKE a confirmé que 233 victimes ont été touchées aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ryan Sherstobitoff, vice-président de SecurityScorecard chargé de la recherche et du renseignement sur les menaces, a déclaré : "Sherstobitoff a souligné l'importance de rester à l'affût de ces menaces, en exhortant les organisations et les développeurs à prendre des mesures de sécurité proactives. Il a ajouté que les organisations devaient "En septembre 2024, le FBI a publié un avis avertissant que la Corée du Nord avait agressivement ciblé les entreprises et les sociétés de cryptomonnaies, dans le but de financer potentiellement ses ambitions nationales, y compris le développement de missiles et d'armes nucléaires. En outre, un rapport a révélé que de faux tests de codage de recruteurs ciblaient les développeurs avec des paquets Python malveillants. Les chercheurs de ReversingLabs ont découvert que la campagne VMConnect du Groupe Lazarus se poursuivait avec des acteurs malveillants se faisant passer pour des recruteurs, utilisant des paquets et des noms d'entreprises financières pour attirer les développeurs.Voici un extrait du rapport des chercheurs STRIKE de SecurityScorecard :Le groupe Lazarus de Corée du Nord modifie à nouveau ses tactiques. La dernière campagne, baptisée Operation Marstech Mayhem, présente un implant avancé baptisé "Marstech1". Ce logiciel malveillant est conçu pour compromettre les développeurs de logiciels et les portefeuilles de crypto-monnaies par le biais de dépôts open-source manipulés. Contrairement aux opérations Lazarus précédentes, cette campagne utilise des techniques d'obscurcissement qui rendent la détection nettement plus difficile.L'équipe STRIKE a découvert des dépôts GitHub associés à cette attaque. Les attaquants créent de faux dépôts contenant des projets d'apparence légitime et intégrant des charges utiles JavaScript obscurcies. Ces dépôts sont promus sur des plateformes fréquentées par les développeurs, telles que LinkedIn et Discord. Lorsqu'une victime clone et exécute le dépôt, le logiciel malveillant s'exécute silencieusement en arrière-plan.L'implant Marstech1 fonctionne en plusieurs étapes :Ce logiciel malveillant est conçu pour persister dans l'environnement d'un développeur, ce qui permet un accès continu et une exploitation plus poussée.L'équipe STRIKE a observé plusieurs techniques utilisées pour échapper à la détection :L'équipe STRIKE a établi un lien entre cette campagne et des opérations Lazarus déjà identifiées. Les serveurs C2 impliqués dans Marstech Mayhem fonctionnent sur le port 3000 et n'ont pas le panneau d'administration web basé sur React vu dans Operation Phantom Circuit. Au lieu de cela, ils utilisent des backends Node.js Express, ce qui marque un changement dans les tactiques d'infrastructure de Lazarus.Lazarus intègre désormais ses logiciels malveillants dans les paquets NPM, ce qui les rend presque impossibles à détecter pour les développeurs sans un contrôle approfondi. Les organisations qui utilisent des dépendances open-source pourraient, sans le savoir, introduire du code malveillant dans leurs applications. Cela étend la surface d'attaque au-delà des développeurs individuels à des écosystèmes logiciels entiers.Marstech1 est configuré pour rechercher des portefeuilles de cryptomonnaies tels qu'Exodus, Atomic et MetaMask sous Windows, macOS et Linux. Il cible les répertoires des portefeuilles, extrait les clés privées et les envoie au serveur C2. En outre, l'implant peut modifier les fichiers de configuration du navigateur pour injecter des charges utiles furtives susceptibles d'intercepter les transactions.L'équipe STRIKE a retracé cette activité jusqu'aux profils GitHub contrôlés par les opérateurs de Lazarus. Ces profils ont l'habitude de publier du code légitime et du code obscurci. Les référentiels utilisés dans cette campagne sont hébergés sur des infrastructures liées à de précédentes cyber-opérations nord-coréennes. Le profil "SuccessFriend" est actif depuis juillet 2024 et publie fréquemment des logiciels propres et malveillants, ce qui rend la détection plus difficile.STRIKE a confirmé 233 victimes aux États-Unis, en Europe et en Asie. Compte tenu de l'utilisation généralisée des packages open-source, ce nombre devrait augmenter. Les développeurs qui intègrent ces dépendances compromises risquent de propager le logiciel malveillant plus loin, en l'intégrant dans des projets utilisés par des millions de personnes dans le monde.Pour atténuer les risques associés à cette attaque :Marstech Mayhem représente une escalade stratégique dans les opérations de cyberattaque de Lazarus. En ciblant directement les développeurs, le groupe peut infiltrer les projets et les entreprises en aval. Les organisations qui s'appuient sur des logiciels open-source doivent renforcer leur dispositif de sécurité afin d'éviter une compromission généralisée.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?