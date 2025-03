La nouvelle application Linux d'ExpressVPN est désormais dotée d'une interface graphique avec des modes clair et sombre, disponible dans 17 langues différentes

Une sécurité et une confidentialité renforcées avec un nouveau look

Comment obtenir la nouvelle application Linux avec GUI et CLI



Pour rappel, un réseau privé virtuel (VPN) est une architecture de réseau permettant d'étendre virtuellement un réseau privé à travers un ou plusieurs autres réseaux qui ne sont pas fiables, car ils ne sont pas contrôlés par l'entité visant à mettre en œuvre le VPN, ou qui doivent être isolés. Le VPN peut étendre l'accès à un réseau privé à des utilisateurs qui n'y ont pas directement accès, comme un réseau de bureau permettant un accès sécurisé à partir d'un site extérieur via l'internet. Pour ce faire, un lien est créé entre les appareils informatiques et les réseaux informatiques grâce à l'utilisation de protocoles de tunnelisation du réseau.La récente refonte d'ExpressVPN introduit l'interface graphique (GUI) tant demandée, avec des modes clair et sombre et disponible dans 17 langues différentes. Alors qu'auparavant les utilisateurs de Linux s'appuyaient sur les lignes de commande pour contrôler le VPN et changer les paramètres, l'interface graphique leur permet d'interagir avec une interface utilisateur tout comme sur les applications pour Mac et Windows, offrant ainsi flexibilité et accessibilité.Grâce à la nouvelle interface graphique, les utilisateurs de Linux peuvent donc désormais prendre le contrôle de leur expérience en ligne en quelques clics de souris. Selon l'entreprise, il s'agit de sa « plus grande mise à jour sur Linux à ce jour. »L'application mise à jour conserve également les fonctions de sécurité et de confidentialité robustes d'ExpressVPN tout en ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles qu'un interrupteur de verrouillage du réseau, un split tunneling ou une protection post-quantique. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de fonctions de protection avancées pour bloquer les publicités, les traqueurs et les contenus malveillants, ainsi que d'options de protocole VPN comme Lightway et OpenVPN.Sous son aspect esthétique, l'application conserve les fonctions de sécurité et de confidentialité que les utilisateurs connaissent et auxquelles ils font confiance, ainsi que quelques nouvelles fonctions majeures. Celles-ci comprennent :La nouvelle application Linux d'ExpressVPN est désormais disponible pour les tests bêta, et prend en charge les systèmes 64 bits sur Ubuntu 24.04+, Debian 10+, Fedora 30+, Raspberry Pi OS Buster, Linux Mint 20+, et Arch.ExpressVPN n'a pas oublié ses utilisateurs utilisant l'interface en ligne de commande (CLI). La nouvelle application Linux d'ExpressVPN supportera à la fois l'interface graphique et le CLI. Le nouveau CLI est conçu pour fonctionner avec l'interface graphique - permettant aux utilisateurs de contrôler l'application à partir de la ligne de commande.Les clients qui souhaitent continuer à utiliser la CLI bénéficieront de la plupart des mêmes améliorations, y compris l'ajout du split tunneling. Les utilisateurs peuvent également profiter de nouvelles commandes CLI avec timeout, qui leur permettent de définir des délais pour les actions, ou même de surveiller l'état de l'application - pour les utilisateurs chevronnés qui veulent aller plus loin dans le script et personnaliser leur expérience VPN.Pour éviter les conflits avec la version CLI précédente, les utilisateurs doivent(v3 et plus ancienne) avant d'installer la nouvelle application Linux (v4).Selon l'entreprise, l'interface graphique n'est que la première des nombreuses nouvelles fonctionnalités à venir sur son application Linux. ExpressVPN indique qu'elle ajoutera plus de fonctionnalités et de mises à jour dans les mois à venir.Un VPN peut non seulement sécuriser votre connexion en cryptant votre trafic, mais il peut également optimiser votre expérience de développement en réduisant la latence et en permettant l'accès à des ressources géographiques restreintes).Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les améliorations apportées à l'application Linux d'ExpressVPN sont cohérentes et pertinentes ?