86 % des employés pensent pouvoir identifier avec certitude les courriels de phishing, mais près de la moitié d'entre eux sont tombés dans le piège

2,5 % des emails reçus contiennent une cyberattaque, et un quart des emails reçus sont des spams, en 2022, WeTransfer, Sharepoint et Dropbox sont les marques les plus usurpées, selon Mailinblack

le malware, logiciel malveillant pouvant s’infiltrer dans le système informatique comme le ransomware ou le cheval de Troie ;

le phishing, envoi massif d’emails usurpant l’identité d'une organisation de confiance, incitant des milliers de destinataires à cliquer sur une URL pour communiquer ses données (mots de passe, identifiants bancaires...) ;

le spearphishing, envoi ciblé d’un email usurpant l’identité d’un employé stratégique connu du destinataire, incitant par exemple à effectuer des virements bancaires de manière urgente.

Malveillants : aussi appelés spams nocifs ou blackmail, ils sont dangereux et non sollicités ; ils se repèrent généralement par une adresse IP, un domaine ou des mots clés dans l'objet jugés malveillants et représentent donc un risque pour l’organisation ;

Non productifs : aussi appelés spams nuisibles ou greymail, ils sont improductifs, non sollicités, et viennent polluer la boîte mail, mais ne comportent pas de risque (publicités commerciales, emails automatiques).

Les résultats de cette première étude annuelle nous confortent dans l’efficacité de notre travail et la nécessité pour les organisations de toute taille et de toute industrie de s’équiper de solutions de protection en cybersécurité. Ce baromètre met en lumière la forte proportion de cyberattaques et de spams qui polluent et menacent les entreprises et leurs collaborateurs. Il nous en apprend également davantage sur les pratiques et les habitudes des hackeurs, ce qui nous permettra de mieux former les collaborateurs aux risques cyber Les résultats de cette première étude annuelle nous confortent dans l’efficacité de notre travail et la nécessité pour les organisations de toute taille et de toute industrie de s’équiper de solutions de protection en cybersécurité. Ce baromètre met en lumière la forte proportion de cyberattaques et de spams qui polluent et menacent les entreprises et leurs collaborateurs. Il nous en apprend également davantage sur les pratiques et les habitudes des hackeurs, ce qui nous permettra de mieux former les collaborateurs aux risques cyber



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 198 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette étude effectuée sur 4,1 milliards d’emails démontre que 2,5 % d’entre eux contiennent une cyberattaque, représentant 102,5 millions de tentatives en 2022. Parmi ces cyberattaques, Mailinblack identifie trois types de cyberattaques principales :Dans le cadre d’une attaque par phishing, Mailinblack est parvenu à identifier les marques les plus usurpées par les hackeurs grâce à sa technologie d’analyse de liens dans les emails, Secure Link. Le podium se compose de WeTransfer (23 814 fois), Sharepoint (22 970 fois) suivis de près par Dropbox (10 877 fois), puis Amazon (3 317 fois) et Chronopost (3 301 fois).Email non désiré, le spam est un courrier électronique, souvent publicitaire et envoyé massivement qui vient polluer la boîte mail personnelle et/ou professionnelle. L’étude Mailinblack démontre que 25,7 % des emails reçus dans les messageries électroniques sont des spams, représentant plus d’un milliard d’emails l’an passé. Mailinblack distingue deux types de spams :Si en moyenne 2,5 % des emails contiennent une cyberattaque, ce chiffre passe à 3,5 % et 3,2 % respectivement en février et mars. Le mois de novembre compte quant à lui la plus faible proportion de cyberattaques avec seulement 1,6 % des emails reçus.À l’inverse, les spams sont davantage reçus au 3ème trimestre, période marquée par les French Days, le Black Friday, et les fêtes de fin d’année. Si la moyenne annuelle est de 25,7 % de spams, leurs proportions augmentent en octobre (26,8 %), novembre (27,2 %) et décembre (27,4 %). Le mois le plus calme est juillet avec 23,2 %.Les virus sont globalement reçus tous les jours de la semaine avec un pic le mardi (17,22%) et une baisse notable de l’activité le weekend (11,21 % le samedi et 10,82 % le dimanche). Concernant les horaires privilégiés par les cybercriminels, Mailinblack constate que 38 % des cyberattaques sont reçues entre 9h et 16h, avec un pic d’activité aux alentours de 10h. Du côté des spams, la plage est légèrement décalée (8h - 14h) avec un pic aux alentours de 9h.L’analyse et le filtrage des emails a permis aux clients de Mailinblack d’économiser 47 tonnes d’émission de CO2 en 2022, soit l’équivalent de 20 millions de km en TGV ou 100 000 litres d’eau en bouteille. En effet, l’analyse des emails reçus par l'utilisateur conduit au placement des messages non désirés et potentiellement malveillants en quarantaine. Pour éviter l'accumulation de données inutiles, après 30 jours, les emails non récupérés sont automatiquement supprimés, réduisant ainsi les émissions de CO2 liées au stockage à long terme des emails.Thomas Kerjean, Directeur Général chez Mailinblack, explique :Fondée en 2003, Mailinblack est une entreprise française qui rend la cybersécurité accessible à toutes les organisations. Ses équipes, constituées de 80 collaborateurs basés à Marseille, conçoivent, développent et hébergent en France ses solutions de cybersécurité. Parmi elles, la solution Protect (protection de messagerie contre malware, phishing, ransomware, spam, scam...) ou encore l’outil de sensibilisation et de formation Cyber Coach.Source : Mailinblack Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?