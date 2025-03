Mozilla présente sa nouvelle extension VPN pour Firefox comme un moyen de simplifier la confusion sur les VPN, présenté comme une option sans problème pour la sécurité et la confidentialité.

Envoyé par Santiago Andrigo Envoyé par Attribuez des emplacements VPN différents à des sites Web différents. Naviguez sur un site comme si vous étiez aux États-Unis et accédez à un autre comme si vous étiez à Paris, le tout dans la même session Firefox.



Ce que cela signifie pour vous : Que vous consultiez des contenus spécifiques à une région, des actualités locales ou des ressources professionnelles, cette fonctionnalité vous offre un contrôle précis sans affecter l'ensemble de votre connexion.

Un site web ne fonctionne pas lorsque votre VPN est activé ? Grâce à l’extension, vous pouvez désactiver la protection pour des sites web spécifiques, tout en la maintenant active pour les autres.

Avec l’extension, définissez des emplacements spécifiques pour chaque site et naviguez comme vous le souhaitez. Regardez les informations depuis New York ou un match de football depuis Sao Paulo, et faites des achats depuis Tokyo. Avec Mozilla VPN, vous avez le choix parmi 500 emplacements dans plus de 30 pays.

Continuez à bénéficier de la protection sur Firefox même lorsque Mozilla VPN est désactivé.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 237 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Mozilla a récemment présenté sa nouvelle extension VPN pour Firefox comme un moyen de simplifier la confusion sur les VPN. Que les utilisateurs se tournent vers un VPN pour des raisons de sécurité, de confidentialité ou pour accéder à des contenus qui ne sont disponibles que dans d'autres pays, l'extension VPN de Mozilla est présentée comme une option sans problème.L'approche adoptée par les développeurs de l'extension Mozilla VPN est basée sur les commentaires des utilisateurs. L'équipe vise à "", et donc à confier davantage de contrôle aux utilisateurs. Pour l'instant, l'extension n'est disponible que pour les utilisateurs de Firefox sous Windows, mais il est prévu de publier des versions pour Linux et macOS.Santiago Andrigo, chef de produit pour Mozilla VPN, explique ce qui distingue cet outil VPN des autres. Il souligne deux caractéristiques essentielles de l'extension Mozilla VPN. Tout d'abord, elle élimine la nécessité d'activer et de désactiver manuellement le VPN, car il est possible de configurer une liste de sites pour lesquels le VPN ne sera jamais utilisé. Mais, souligne-t-il, "".Deuxièmement, il est possible de définir un emplacement différent pour chaque site. S'il peut être nécessaire de visiter un site via une connexion américaine dans certains cas, il arrive qu'une connexion européenne soit plus utile.Voici la présentation de l'extension Mozilla VPN par Firefox :Avec Mozilla VPN, votre connexion à Internet est protégée. Votre emplacement réel et vos activités en ligne restent davantage confidentiels. Ajoutez l’extension pour Firefox afin de personnaliser votre protection en fonction de vos besoins de navigation.Mozilla VPN nécessite un abonnement payant. Pour utiliser l’extension, vous devez installer l’application Mozilla VPN sur votre ordinateur et vous abonner à Mozilla VPN.Les abonnements Mozilla VPN sont disponibles en Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Égypte, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Maroc, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Arabie Saoudite, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis et Vietnam.Pensez-vous que cette nouvelle extension Mozilla VPN est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?