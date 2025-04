La Chine répond aux tarifs douaniers de Donald Trump en dévoilant le nom des pirates présumés de la NSA, la Chine dévoilent rarement le nom des pirates présumés.

Les autorités policières de Harbin, dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine), ont déclaré mardi qu'elles poursuivaient trois agents affiliés à l'Agence nationale de sécurité (NSA) des États-Unis, soupçonnés d'avoir mené des cyberattaques contre la Chine.Le bureau de la sécurité publique de Harbin a déclaré que les trois agents - Katheryn A. Wilson, Robert J. Snelling et Stephen W. Johnson - avaient participé à des cyberattaques visant les Jeux asiatiques d'hiver qui se sont déroulés dans la ville en février.Des enquêtes menées par des équipes techniques chinoises ont révélé que les cyberattaques avaient été menées par l'Office of Tailored Access Operations de la NSA. Pour dissimuler l'origine de ses attaques et sécuriser ses cyber-armes, le bureau a utilisé de multiples organisations de façade affiliées pour acheter des adresses IP dans différents pays et a loué anonymement des serveurs situés dans des régions telles que l'Europe et l'Asie.Les enquêtes ont révélé que la NSA avait concentré ses cyberattaques préalables aux Jeux asiatiques d'hiver sur des systèmes critiques, notamment les plateformes d'inscription, de gestion des arrivées et des départs et d'inscription aux compétitions, ont indiqué les autorités. Ces systèmes, essentiels pour les opérations préalables à l'événement, stockaient de grandes quantités de données personnelles sensibles concernant des personnes associées aux Jeux.À partir du 3 février, coïncidant avec le premier match de hockey sur glace, les cyberattaques de la NSA ont atteint leur apogée, ciblant principalement des systèmes opérationnels critiques tels que les plateformes d'information officielles de l'événement. Ces systèmes étaient essentiels au bon déroulement des Jeux et la NSA a tenté de les perturber afin de nuire à leur fonctionnement normal.Parallèlement, la NSA a lancé des cyberattaques visant des secteurs d'infrastructures critiques dans la province de Heilongjiang, notamment l'énergie, les transports, les ressources en eau, les télécommunications et les institutions de recherche en matière de défense, ont indiqué les autorités.Les équipes techniques ont également découvert que, pendant les Jeux asiatiques d'hiver, la NSA a transmis des paquets de données cryptées inconnus à des appareils spécifiques fonctionnant sous le système d'exploitation Microsoft Windows dans la province. Ces paquets sont soupçonnés d'avoir été des tentatives d'activation ou de déclenchement de portes dérobées préimplantées dans les systèmes Windows, ont ajouté les autorités.Des enquêtes complémentaires ont révélé que les trois agents de la NSA avaient lancé à plusieurs reprises des cyberattaques contre les infrastructures d'information critiques de la Chine et participé à des cyberopérations visant des entreprises telles que Huawei.Les équipes techniques ont également découvert des preuves impliquant l'université de Californie et Virginia Tech dans la cybercampagne coordonnée contre les Jeux asiatiques d'hiver, ont déclaré les autorités.