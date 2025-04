La Chine a reconnu son rôle dans les piratages d'infrastructures américaines : des années d'intrusions dans les réseaux des ports, des aéroports et autres, à cause du soutien des USA à Taïwan

La Chine a reconnu son rôle dans les piratages d'infrastructures américaines : des années d'intrusions dans les réseaux informatiques des ports, des aéroports et autres, en raison du soutien des USA à Taïwan



Cet aveu de Pékin fait suite à des préoccupations de longue date à Washington concernant les activités cybernétiques malveillantes de la Chine. Le 18 avril 2024, le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti que des pirates informatiques chinois avaient infiltré des infrastructures américaines essentielles et attendaient « le bon moment pour porter un coup dévastateur ». Il a cité la campagne baptisée Volt Typhoon, qui a ciblé des secteurs tels que les télécommunications, l'énergie, les systèmes d'adduction d'eau et, notamment, 23 exploitants de pipelines.En janvier dernier, le directeur du FBI a réitéré ses avertissements concernant la menace chinoise. Christopher Wray a souligné que la Chine possédait le programme cybernétique le plus vaste et le plus sophistiqué au monde, capable d' infliger de graves dommages aux infrastructures américaines . L'incident Salt Typhoon, qualifié de pire piratage des États-Unis par la Chine, a été présenté par le patron du FBI comme un signal de l'ampleur de la menace. L'ambassade de Chine à Washington, a déclaré en réponse à ces allégations que « les États-Unis doivent cesser leurs propres cyberattaques contre d'autres pays et s'abstenir d'utiliser la cybersécurité pour dénigrer et calomnier la Chine ».Cependant, selon un récent rapport du Wall Street Journal (WSJ), des représentants de la Chine et de l'ancienne administration Biden se sont rencontrés en secret en décembre 2024 à Genève, en Suisse, dans un contexte de tensions croissantes liées aux menaces pesant sur la souveraineté de Taïwan. Pékin a alors abandonné tous les prétextes et révélé qu'il avait joué un rôle dans des attaques informatiques contre des ports, des services de distribution d'eau, des aéroports et d'autres cibles américaines remontant à plusieurs années.L'étendue du rôle de Pékin est restée ambiguë, mais les fonctionnaires américains l'ont interprétée comme une menace claire concernant le soutien de l'Amérique à Taïwan en tant que nation indépendante, ont déclaré à l'hebdomadaire des fonctionnaires familiers de la réunion.La réunion secrète s'est tenue en présence de hauts fonctionnaires des deux pays et a été dirigée par Nate Fick, alors ambassadeur itinérant des États-Unis pour le cyberespace et la politique numérique, et par Wang Lei, haut responsable du cyberespace au ministère chinois des Affaires étrangères, ont indiqué les responsables.Alors que la Chine avait précédemment imputé toutes les allégations de cyberattaques et d'espionnage à des pirates informatiques malhonnêtes, tels que le groupe Volt Typhoon, Wang Lei a clairement indiqué que les piratages étaient le résultat direct de la situation à Taïwan, qui, selon Pékin, devrait être annexée dans les années à venir.Les commentaires de Wang Lei sont intervenus après que les États-Unis ont averti la Chine que des attaques contre des infrastructures civiles essentielles pourraient être considérées comme un acte de guerre, selon un ancien fonctionnaire américain.Le commentaire de Pékin est d'autant plus choquant que l'équipe américaine souhaitait donner à la Chine une chance de dissiper les doutes quant à son implication dans les attaques de piratage informatique, a ajouté le fonctionnaire.La Maison-Blanche de Joe Biden et l'équipe de transition du président Donald Trump ont été informées de la réunion secrète et des détails qui y ont été discutés, a rapporté le WSJ.Ni le département d'État ni le Conseil national de sécurité n'ont commenté la réunion.Le département d'État a souligné qu'il « prendra des mesures en réponse à la cyberactivité malveillante de la Chine », qualifiant les attaques de « certaines des menaces les plus graves et les plus persistantes pour la sécurité nationale des États-Unis ».Pékin n'a pas encore commenté les informations relatives à cette réunion, mais ses représentants ont déjà accusé les États-Unis d'« utiliser la cybersécurité pour dénigrer et calomnier la Chine ».La réunion secrète de Genève a eu lieu à la suite des révélations selon lesquelles des pirates informatiques travaillant avec le ministère chinois de la Sécurité d'État ont espionné des appels et des messages non chiffrés de hauts fonctionnaires, y compris ceux des campagnes de Donald Trump et de Kamala Harris.Les révélations sur le piratage informatique interviennent non seulement au moment où Pékin intensifie les exercices militaires autour de Taïwan, mais aussi alors que les relations sino-américaines ont atteint un niveau historiquement bas en raison de la guerre commerciale menée par Donald Trump.À la lumière de ces développements, les inquiétudes concernant les technologies fabriquées en Chine ont refait surface. Les autorités américaines envisagent maintenant d' interdire les routeurs fabriqués en Chine à partir de 2025, à la suite d'enquêtes sur leur utilisation possible dans des cyberintrusions.En effet, Microsoft a signalé que les récentes attaques chinoises exploitaient des appareils TP-Link compromis, et la popularité des routeurs dans les foyers et les entreprises américains a suscité l'inquiétude. Fondée en Chine, la société TP-Link fait aujourd'hui l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités, qui cherchent à déterminer si ses produits présentent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de ce rapport du Wall Street Journal sont crédibles ou pertinentes ?