Une campagne de piratage chinoise, baptisée Volt Typhoon, a réussi à pénétrer dans de nombreuses entreprises américaines des secteurs des télécommunications, de l'énergie, de l'eau et d'autres secteurs critiques, 23 exploitants de pipelines ayant été visés, a déclaré M. Wray lors d'un discours prononcé à l'université Vanderbilt.La Chine est en train de se doter de la "", a déclaré M. Wray lors du 2024 Vanderbilt Summit on Modern Conflict and Emerging Threats (Sommet Vanderbilt sur les conflits modernes et les menaces émergentes). "M. Wray a déclaré qu'il était difficile de déterminer l'intention de ce prépositionnement cybernétique, qui s'inscrivait dans l'intention plus large de la Chine de dissuader les États-Unis de défendre Taïwan.La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire et n'a jamais renoncé à recourir à la force pour placer l'île sous son contrôle. Taïwan s'oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.En début de semaine, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que Volt Typhoon n'avait en fait aucun lien avec le gouvernement chinois, mais qu'il faisait partie d'un groupe criminel de ransomware.Dans une déclaration, l'ambassade de Chine à Washington est revenue sur le commentaire du porte-parole du ministère des affaires étrangères. "".M. Wray a déclaré que les pirates chinois exploitaient une série de réseaux de zombies - des constellations d'ordinateurs personnels et de serveurs compromis dans le monde entier - pour dissimuler leurs activités cybernétiques malveillantes. Des entreprises américaines du secteur privé spécialisées dans les technologies et la cybersécurité avaient déjà attribué Volt Typhoon à la Chine, notamment dans des rapports établis par des chercheurs en sécurité de Microsoft et de Google.Christopher Wray, directeur du FBI