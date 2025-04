85 % des chefs d'entreprise déclarent que la cybersécurité est essentielle à la croissance de l'entreprise et 61 % sont préoccupés par les menaces de cybersécurité à cause de l'IA, selon Gartner.

La cybersécurité n'est plus seulement une question de protection ; c'est un moteur essentiel pour la croissance des entreprises. Avec 85 % des PDG qui reconnaissent son importance, les responsables de la sécurité ont une occasion unique de démontrer la valeur des investissements en cybersécurité, non seulement pour protéger les actifs, mais aussi pour permettre la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise.



Une communication efficace est essentielle. Les PDG doivent souligner le rôle des responsables de la sécurité dans la protection de l'entreprise et dans l'amélioration de la cybersécurité pour stimuler la croissance. Cela implique, par exemple, l'évaluation des risques sur les marchés étrangers et la protection de la propriété intellectuelle. Les responsables de la sécurité sont en mesure d'influencer de manière significative la création de valeur, et ils devraient communiquer sur la manière dont la cybersécurité contribue à la croissance de l'entreprise.



En 2024, Gartner identifiait l'IA générative "en tant que nouveau défi à gérer" pour les responsables de la cybersécurité. Outre l'IA générative (GenAI), le comportement non sécurisé des employés, les risques liés aux tiers, l'exposition continue aux menaces, les lacunes en matière de communication au sein des conseils d'administration et les approches de sécurité fondées sur l'identité étaient considérés comme forces motrices des principales tendances en matière de cybersécurité pour 2024, selon Gartner.Une nouvelle enquête de Gartner révèle l'état actuel du domaine de la cybersécurité. Les résultats de l'enquête, menée de juin à novembre 2024 auprès de 456 PDG et autres cadres supérieurs du monde entier., montrent que la cybersécurité est devenue un moteur essentiel de la croissance des entreprises. 85 % des chefs d'entreprise estiment que la cybersécurité est essentielle à la croissance de leur entreprise.L'enquête a également révélé que 61 % des PDG sont préoccupés par les menaces de cybersécurité, motivées en grande partie par le rôle croissant de l'IA dans l'activité commerciale et les débats politiques sur l'approvisionnement et l'utilisation des technologies de pointe. À mesure que les seuils de risque évoluent, ils considèrent la cybersécurité comme un facteur clé. En outre, face aux changements réglementaires et aux menaces de cybersécurité qui pèsent sur la compétitivité, les chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils voyaient un lien direct entre les capacités de cybersécurité et la croissance de l'entreprise.Voici les commentaires de David Furlonger, expert chez Gartner :Fait intéressant, le point de vue des employés et des cadres est assez différent. Une enquête de CyberArk en décembre 2024 révélait que 65 % des employés de bureau admettent contourner les politiques de sécurité de l'entreprise au nom de l'efficacité. L'étude montre que les employés pratiquant ce genre de comportement mais qui accèdent à des données sensibles et à des privilèges, exposent leur entreprise à différents dangers.Une autre étude de CyberArk montrait également que la navigation sur internet d’un employé et son historique en ligne peuvent poser des problèmes pour leur employeur, mais également pour leur vie personnelle. CyberArk confirmait que le rôle des équipes de sécurité est primordial pour empêcher les cyberattaquants d’accéder à des informations sensibles et à des privilèges sans ajouter de friction indésirable aux processus de travail.: GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?