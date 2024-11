En 2024, les entreprises ont déclaré qu'il leur fallait en moyenne 7,3 mois pour se remettre d'une atteinte à la cybersécurité, soit 25 % de plus que prévu et plus d'un mois de plus que le délai prévu de 5,9 mois. C'est l'une des conclusions du dernier rapport de recherche sur la sécurité mondiale de Fastly, qui montre également que les délais de rétablissement sont encore plus longs pour les entreprises qui prévoyaient de réduire leurs dépenses en matière de cybersécurité. Elles ont été confrontées à une moyenne de 68 incidents chacune, soit 70 % de plus que la moyenne, et leurs délais de rétablissement ont atteint 10,9 mois.Face à la recrudescence des attaques, l'étude menée auprès de 1 800 décideurs informatiques du monde entier révèle que 87 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans les outils de sécurité au cours des 12 prochains mois, soit une hausse de 11 % d'une année sur l'autre. Cependant, malgré ces dépenses supplémentaires, la moitié des décideurs en matière de cybersécurité interrogés estiment que le paysage des menaces de plus en plus sophistiquées ne les a toujours pas préparés à faire face à de futures attaques.Marshall Erwin, RSSI chez Fastly, déclare : "".Le rapport montre également que de nombreux professionnels de la sécurité examinent désormais de plus près le choix de leurs fournisseurs et la valeur des investissements en matière de cybersécurité. En 2024, 40 % des entreprises se disent préoccupées par la fiabilité et la qualité des logiciels de leur pile de sécurité et 29 % envisagent de changer de fournisseur (un chiffre qui atteint 37 % aux États-Unis). En outre, la grande majorité des entreprises (86 %) ont modifié leur approche des tests et du déploiement des mises à jour en réponse à des incidents de fiabilité majeurs.Les entreprises réévaluent également la manière dont la sécurité s'intègre dans leurs opérations. De plus en plus, des acteurs clés en dehors des équipes de sécurité traditionnelles, notamment les équipes d'ingénierie des plateformes, ont leur mot à dire sur les solutions de sécurité des applications qui sont adoptées, 20 % d'entre elles déclarant que la priorité de leur organisation est d'adopter une approche d'ingénierie des plateformes en matière de sécurité des logiciels.Marshall Erwin ajoute : "Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?