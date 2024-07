Le chiffre d'affaires mondial des produits de sécurité s'est élevé à 106,8 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 15,6 % par rapport à 2022. La croissance des revenus a été forte dans tous les domaines, les six catégories de produits enregistrant une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre, selon les nouvelles données du Worldwide Semiannual Security Products Tracker de l'International Data Corporation (IDC).", a déclaré Frank Dickson, vice-président de groupe, Security & Trust chez IDC.Il ajoute : "La catégorie technologique la plus importante en 2023 est la sécurité des réseaux, avec des revenus mondiaux totalisant 27,4 milliards de dollars. Près des trois quarts de ces revenus proviennent de quatre marchés secondaires : Pare-feu/gestion unifiée des menaces (UTM) ; passerelle Web sécurisée ; protection des applications Web et des API ; et réseau privé virtuel (VPN)/accès réseau zéro confiance (ZTNA). La catégorie Sécurité des réseaux comprend cinq autres marchés secondaires : Segmentation ; Protection de l'infrastructure ; Systèmes de détection d'intrusion/Systèmes de prévention d'intrusion (IDS/IPS) ; Cloud Access Security Broker ; et Network Sandboxing.Les cinq premières entreprises du marché des produits de sécurité en 2023 étaient Microsoft, Palo Alto Networks, Cisco, Gen Digital et Fortinet, avec un chiffre d'affaires combiné de 28,8 milliards de dollars, soit près de 27 % du marché global.Les catégories technologiques les plus importantes sont la sécurité des points finaux et l'analyse de la sécurité, avec des revenus de 21,6 milliards de dollars et 20,0 milliards de dollars respectivement en 2023. Le chiffre d'affaires du segment de la sécurité des terminaux est réparti entre les marchés secondaires des terminaux modernes et de la protection de la vie numérique des consommateurs.Les marchés secondaires de la gestion des vulnérabilités et de la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) ont représenté près des deux tiers du chiffre d'affaires de l'analyse de la sécurité, le reste provenant des marchés de l'analyse de la sécurité des réseaux, des outils d'orchestration et d'automatisation, et du Cloud-native XD.Les autres catégories technologiques - gestion des identités et des accès, sécurité de l'information et des données, et plateformes de protection des applications natives dans le cloud (CNAPP) - ont généré 37,8 milliards de dollars de revenus combinés en 2023.La catégorie technologique dont les revenus ont le plus augmenté d'une année sur l'autre en 2023 est celle des plateformes de protection des applications natives du cloud (31,5 %), suivie par la gestion des identités et des accès (21,4 %). Les autres catégories ont toutes connu une croissance annuelle de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 10 %.En termes de déploiement, le cloud public a continué à capter une part croissante des dépenses en produits de sécurité. En 2023, près des deux tiers des revenus des produits de sécurité proviendront des déploiements dans le cloud public, le reste provenant des déploiements sur site et des appliances matérielles.IDC prévoit que le marché mondial des produits de sécurité continuera à connaître une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années, le chiffre d'affaires total atteignant 200 milliards de dollars en 2028. Les catégories de produits qui connaîtront la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2028 seront les plateformes de protection des applications natives du cloud, l'analyse de la sécurité, la gestion des identités et des accès, et la sécurité de l'information et des données, toutes avec des taux de croissance annuels composés (TCAC) de l'ordre de 10 ou plus.Le Worldwide Semiannual Security Products Tracker d'IDC fournit la taille totale du marché et les parts de marché des fournisseurs pour 25 marchés de la sécurité, y compris les plateformes de protection des applications natives du cloud, la sécurité des informations et des données, la sécurité des points finaux, l'identité et l'accès, la sécurité des réseaux et l'analyse de la sécurité. Le Tracker comprend également des prévisions de marché annuelles sur cinq ans pour les 25 marchés de la sécurité ainsi qu'au niveau mondial, régional et national.: IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?