Votre VPN pourrait transmettre vos données de navigation à la Chine, car 17 applications VPN disponibles sur les magasins d'applications de Google et d'Apple ont des liens non divulgués avec Pékin



Le rapport s'appuie sur des conclusions antérieures selon lesquelles cinq applications VPN populaires sur l'App Store d'Apple et Google Play sont liées à Qihoo 360 , une entreprise chinoise ayant des liens avec l'armée chinois. Selon le Tech Transparency Project, certaines de ces applications ont été développées par des entités employant du personnel ayant une connaissance de la culture américaine.Selon un rapport publié le jeudi 12 juin 2025 par le Technology Transparency Project (TTP), si vous utilisez une application gratuite pour masquer votre trafic Internet, l'entreprise qui la développe pourrait être discrètement liée à la Chine, où le gouvernement conserve la capacité de surveiller toutes les données des utilisateurs.Le rapport accuse 17 applications — six sur l'App Store d'Apple, quatre sur le Google Play Store et sept sur les deux — d'avoir des liens non divulgués avec la Chine. Dans plusieurs cas, le TTP a établi un lien entre les développeurs de ces applications et une importante société chinoise de cybersécurité, Qihoo 360, qui fait l'objet de sanctions de la part du gouvernement américain.Ces applications sont toutes des réseaux privés virtuels, ou VPN, qui permettent à un utilisateur de détourner son trafic Internet via la connexion Internet d'une entreprise. Avec des noms tels que VPNify, Ostrich VPN et Now VPN, aucune d'entre elles ne fait ouvertement référence à la Chine ou à une propriété chinoise sur les boutiques d'applications.Les VPN sont principalement utilisés soit pour protéger la vie privée des utilisateurs en rendant plus difficile pour un site web de savoir qui le visite, soit pour contourner les mesures de censure. Mais à moins qu'une société de VPN ne prenne des mesures importantes pour supprimer automatiquement et définitivement l'historique de recherche de ses utilisateurs, elle est susceptible de conserver des enregistrements de l'activité Internet de ses clients.Cela est particulièrement important si l'entreprise est chinoise, car la législation nationale stipule que les services de renseignement et les forces de l'ordre n'ont pas besoin d'un mandat pour consulter les données personnelles qui y sont stockées.« Les VPN sont particulièrement préoccupants, car toute personne qui utilise un VPN voit l'intégralité de son activité en ligne acheminée par cette application », a déclaré Katie Paul, directrice du TTP.« Dans le cas des VPN appartenant à des sociétés chinoises, cela signifie que ces données peuvent être transmises au gouvernement chinois en vertu de la législation nationale », ajoute-t-elle.Justin Sherman, chercheur senior non résident à l'Atlantic Council spécialisé dans la confidentialité des données, explique que l'utilisation d'un VPN appartenant à une société chinoise revient à transmettre son historique de navigation à Pékin.« La capture de données via un VPN pourrait permettre au gouvernement chinois de voir tout ce qu'une personne lit sur les sites web qui critiquent l'État chinois, ainsi que les bases de données d'entreprises et les portails privés que cette personne pourrait consulter (puis auxquels elle pourrait se connecter) sur Internet pour son travail », a-t-il déclaré.Le TTP, la branche technologique de Campaign for Accountability, une organisation à but non lucratif qui mène des enquêtes visant à dénoncer « la corruption, la négligence et les comportements contraires à l'éthique », a publié le 1er avril un rapport sur les applications VPN chinoises. Apple a rapidement supprimé trois des applications soupçonnées d'être liées à Qihoo 360 : Thunder VPN, Snap VPN et Signal Secure VPN. Les autres applications — Turbo VPN et VPN Proxy Master, qui sont également disponibles sur le Google Play Store, ainsi que trois autres proposées par Google — sont toujours disponibles.Aucune de ces applications n'est répertoriée comme étant développée directement par Qihoo 360. Elles sont plutôt développées par des sociétés basées à Singapour, notamment Lemon Seed, Lemon Clove, Autumn Breeze et Innovative Connecting. Le TTP a cité des documents commerciaux déposés en Chine qui montrent que Qihoo 360 a déclaré avoir acquis ces sociétés en 2019, ainsi que des documents d'enregistrement de ces sociétés aux îles Caïmans datant de mars, qui indiquent tous que le directeur est un citoyen chinois occupant un poste de haut niveau chez Qihoo 360.Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'influence de la Chine sur l'accès aux VPN suscite des inquiétudes. En 2019, Google a interdit les publicités pour les VPN en Chine afin de se conformer à la législation du pays, tandis qu'Apple a supprimé toutes les applications VPN de son App Store chinois. Malgré l'interdiction des VPN en Chine depuis 2018, près de 60 % des applications VPN mobiles gratuites les plus populaires sont toujours exploitées par des entreprises chinoises, mettant en évidence le paradoxe entre la restriction de l'utilisation des VPN en Chine et l'exportation de cette technologie à l'échelle mondiale.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que l'utilisation des VPN gratuits est une pratique judicieuse ou pertinente ?