Pour comprendre l'étendue de la censure des VPN dans le monde, les chercheurs de Top10VPN ont mené une enquête. Des millions de mesures internet ont été analysées dans plus de 100 pays entre le 1er janvier et le 15 mai 2023, et elles se sont concentrées sur la méthode générale utilisée par les gouvernements pour perturber les services VPN : le blocage des sites officiels des fournisseurs.Il en résulte que les deux pays les plus connus pour le blocage des VPN sont la Chine et l'Iran. En outre, l'étude a révélé que la Chine bloquait les sites VPN plus de huit fois plus souvent que la moyenne mondiale de 8 %. Les États-Unis, Hong Kong et le Royaume-Uni censurent également environ 4 % des tentatives de connexion VPN. La liste des taux de censure VPN les plus élevés contient les 10 pays suivants : Yémen, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Égypte, Ouzbékistan et Russie. Rappelons que la Chine et l'Iran sont en tête de peloton, bloquant respectivement 73 % et 69 % des tentatives de VPN, contre une moyenne mondiale de 8 %.Samuel Woodhams, chercheur en droits numériques chez Top10VPN, a également été surpris par le niveau élevé de blocage des sites VPN en Russie, compte tenu de la récente montée du sentiment anti-VPN. La Russie est encore loin derrière la Chine et l'Iran en ce qui concerne les restrictions d'accès aux VPN.L'analyse a également révélé les stratégies employées par les gouvernements pour empêcher l'accès aux sites VPN. La Chine et l'Iran s'appuient principalement sur la modification des DNS, tandis que le blocage basé sur l'IP et l'interférence HTTP/HTTPS sont courants. Ce qui est encore plus piquant, c'est que le service le plus fréquemment bloqué dans les dix pays est le navigateur Tor, probablement en raison de sa popularité et de son haut niveau de sécurité.M. Woodhams a souligné l'importance de documenter le blocage des sites VPN pour surveiller les efforts de censure de pays comme la Russie. Il a reconnu qu'en dépit des restrictions strictes, certaines personnes peuvent accéder à ces outils même dans les pays les plus oppressifs. Des outils d'évitement moins connus tels que Ceno, OpenPGP et Lokinet sont restés accessibles.Sur une note plus légère, pour éviter ou combattre les tactiques de censure, les utilisateurs peuvent également télécharger des services VPN à partir des magasins d'applications. Toutefois, il est plus sûr et préférable d'éviter de télécharger des versions malveillantes par l'intermédiaire de tiers. Les personnes vivant dans des pays fortement gouvernés devraient télécharger différents programmes VPN et passer de l'un à l'autre en cas d'interdiction.En conclusion, le blocage des sites VPN et d'autres technologies de protection de la vie privée démontre les différentes méthodes par lesquelles les gouvernements cherchent à contrôler les récits en ligne. Les pays qui imposent les restrictions les plus sévères sur l'internet sont ceux qui répriment le plus durement les VPN, ce qui a un impact négatif sur les droits numériques, la vie privée, la liberté d'expression et l'accès à l'information des résidents. Malgré ces difficultés, des outils alternatifs et des solutions de contournement permettent aux utilisateurs de récupérer leurs droits numériques et de se reconnecter à un internet plus complémentaire.Source : Top10VPN Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?