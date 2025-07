Tinder exige désormais des scans de reconnaissance faciale pour tous les utilisateurs en Californie, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la confiance entre les utilisateurs et à réduire les fraudes



Comme les chatbots IA romantiques, les applications de rencontres ont probablement besoin de collecter des informations sensibles et personnelles sur leurs utilisateurs. Un rapport a révélé que les entreprises en profitent souvent pour utiliser les informations personnelles pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Elles disent souvent qu'elles peuvent les partager, les vendre, ou ne font tout simplement pas le strict minimum pour sécuriser ces données. Le rapport avait concl : "Tinder fait partie des applications de rencontre en ligne les plus populaires. Après avoir créé un profil à l'aide d'un identifiant Meta ou d'un numéro de téléphone portable, les utilisateurs peuvent glisser un oui (à droite) ou un non (à gauche) sur des rencontres amoureuses potentielles. Le site propose également des profils vérifiés pour les personnalités publiques, afin que les célébrités et autres personnalités publiques puissent vérifier leur identité.Récemment, Tinder, basée à West Hollywood, a annoncé exiger désormais des scans de reconnaissance faciale pour tous les utilisateurs en Californie, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la confiance entre les utilisateurs et à réduire la prévalence des escroqueries et des fraudes qui sévissent sur les applications de rencontres.Cette fonctionnalité, appelée Face Check, invite les utilisateurs à prendre un court selfie vidéo qui servira à vérifier leur identité. Les données de vérification permettent à Tinder, propriété de Match Group, de vérifier si le visage d'une personne correspond aux photos qu'elle a téléchargées. Le scan est également utilisé pour vérifier d'autres photos sur l'application afin de détecter si un utilisateur se fait passer pour quelqu'un d'autre ou s'il gère des comptes doubles.La technologie utilisée provient d'une société appelée FaceTec. Les données de vérification des utilisateurs seront stockées pendant toute la durée de vie de leur compte Tinder et supprimées dans les 30 jours suivant la fermeture du compte. "", a déclaré un porte-parole de Tinder.Tinder propose déjà des fonctions de vérification de la photo et de l'identité, mais elles sont facultatives. La vérification du visage sera obligatoire dans certains endroits dans l'espoir d'arrêter les mauvais acteurs et les bots qui optent rarement pour des mesures de vérificatin volontaires. La nouvelle fonction vise à "", a déclaré Yoel Roth, vice-président de Match Group chargé de la confiance et de la sécurité.Tinder a ajouté des fonctions de sécurité pour aider les utilisateurs à se sentir plus à l'aise sur l'application, notamment les messages « Êtes-vous sûr ? » et « Cela vous dérange-t-il ? » qui s'affichent pour contrôler les interactions potentiellement importunes, ainsi que des ajouts plus récents comme Share My Date. Pour rappel, Face Check est déjà utilisé au Canada et en Colombie.Ce programme pilote intervient alors que les escroqueries sentimentales sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis. Les escrocs créent généralement de faux profils sur les plateformes de rencontre ou contactent les victimes par l'intermédiaire des médias sociaux. Ils établissent des relations au fil du temps grâce à des communications fréquentes avant de fabriquer des situations d'urgence et de demander de l'argent à leurs cibles.Avec plus de 60 millions d'Américains qui utiliseront des services de rencontres en ligne en 2023, les enjeux sont considérables. La Commission fédérale du commerce a indiqué que les escroqueries à la romance ont coûté aux victimes plus de 1,1 milliard de dollars, ce qui souligne l'ampleur du problème. Une action du Congrès est également en cours pour répondre à ces préoccupations. Le 23 juin, la Chambre des représentants a adopté à l'unanimité la loi sur la prévention des escroqueries à la romance, qui obligerait les applications de rencontres à informer les utilisateurs lorsqu'ils ont interagi avec une personne retirée de la plateforme pour cause d'activité frauduleuse.À l'heure où la popularité de l'intégration de l'IA et des deepfakes alimentés par l'IA signifie que nous avons besoin de meilleures protections de la vie privée, les applications de rencontres semblent redoubler d'efforts dans leurs pratiques néfastes pour la protection de la vie privée. Les applications de rencontres ne se lassent pas de vos données ! Un autre exemple, l'application mobile de rencontre Feeld serait aussi avide de données que les Tinder, Bumble et autres, mais qu'elle ne se soucie pas de la protection de la vie privée. Un rapport confirme que les photos nus et les données dans Fleed étaient accessibles au public.: TinderPensez-vous que cette décision de Tinder est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?