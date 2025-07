L'Union européenne veut déchiffrer vos données privées d'ici 2030 au travers du projet ProtectEU

Qui est une redite de ChatControl qui signait la fin des communications privées en Europe

toutes les conversations en ligne et tous les courriels seront automatiquement fouillés pour détecter tout contenu suspect. Rien ne reste confidentiel ou secret. Il ne sera pas nécessaire d'obtenir une ordonnance du tribunal ou d'avoir un soupçon initial pour effectuer une recherche dans les messages ;

si un algorithme classe le contenu d'un message comme suspect, les photos privées ou intimes pourront être consultées par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières. Ces mêmes contenus pourront être consultés par des personnes inconnues ou se retrouver entre les mains d’individus mal intentionnés ;

les conversations intimes pourront être lues par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières, car les filtres de reconnaissance de texte qui ciblent la "sollicitation d'enfants" signalent souvent à tort les conversations intimes ;

des tiers pourront être faussement signalés et faire l'objet d'enquêtes pour diffusion présumée de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants. Les algorithmes de contrôle des messages et des chats sont connus pour signaler des photos de vacances tout à fait légales d'enfants sur une plage, par exemple. Selon les autorités de la police fédérale suisse, 86 % de tous les signalements générés par des machines s'avèrent sans fondement ;

lors d’un voyage à l'étranger, l’on peut se retrouver face à de gros problèmes. Les rapports générés par les machines sur les communications pourront être transmis à d'autres pays, comme les États-Unis, où la confidentialité des données demeure très mal encadrée, ce, avec des résultats incalculables ;

La Commission de l’Union européenne justifie de tels projets par la nécessité d’assurer la sécurité des populations mais de nombreux observateurs s’y opposent



La feuille de route liste six objectifs dont l’un est sans détour d’introduire une porte dérobée dans le chiffrement de bout-en-bout afin de permettre aux forces de l’ordre d’avoir accès à nos données privées. C’est une espèce de renommage d’un précédent projet nommé ChatControl et dont l’entrée en vigueur impliquerait que :« Nos maisons deviennent plus dangereuses que nos rues, car la criminalité se déplace en ligne. Pour assurer la sécurité de notre société et de nos concitoyens, nous devons sécuriser cet environnement numérique. Les entreprises technologiques ont une responsabilité sociale dans le développement d'un environnement plus sûr où les forces de l'ordre et la justice peuvent faire leur travail. Si la police perd la possibilité de recueillir des preuves, notre société ne sera pas en mesure de protéger les personnes contre la criminalité », écrit Europol.« Nous sommes donc très préoccupés par le fait que le chiffrement de bout en bout soit déployé d'une manière qui empêchera les entreprises de répondre efficacement à une autorité légale. Elles ne pourront pas non plus identifier ou signaler les activités illégales sur leurs plateformes. En conséquence, nous ne pourrons tout simplement pas assurer la sécurité du public », ajoute l’Agence. La Commission européenne envisage dans la cadre de tels projets d'obliger les fournisseurs de services de courrier électronique, de chat et de messagerie à rechercher automatiquement des contenus suspects dans tous les chats, messages et courriels privés, de manière générale et sans distinction . L'objectif : lutter contre les abus sexuels des enfants en ligne. Le résultat : Une surveillance de masse par le biais d'une surveillance en temps réel entièrement automatisée des messageries et des chats et la fin de la confidentialité de la correspondance numérique.« La Commission européenne travaille sur une proposition législative qui permettrait de surveiller et de contrôler la communication de tous les citoyens de l'Union européenne. Le règlement s'appelle "Chat Control" et il englobe vraiment tous les types de communication. Cela signifie que tous vos appels téléphoniques, appels vidéo, SMS, chaque ligne que vous écrivez dans toutes sortes d'applications de messagerie (y compris les services cryptés), vos e-mails - oui, tout cela - peut être filtré en temps réel et signalé pour un examen plus approfondi. Cela vaut également pour les images et les vidéos enregistrées dans les services accessibles dans le nuage. En gros, tout ce que vous faites avec votre smartphone. En d'autres termes, votre vie personnelle sera entièrement exposée à l'examen du gouvernement. Les politiciens qui proposent cette législation prétendent le faire pour le bien des enfants. L'objectif de la mise en œuvre du Chat Control est de pouvoir détecter la pornographie enfantine et la manipulation psychologique des enfants », avait souligné l’éditeur Mullvad VPN dans son commentaire à propos de ChatControl.« Ursula von der Leyen et la Commission européenne lancent une attaque contre nos droits civiques au travers de l’initiative dénommée Chat Control. Avec Chat Control, la Commission européenne veut empêcher la diffusion de représentations d'abus sexuels sur des enfants. Néanmoins voici des raisons pour lesquelles Chat Control n'est pas l'outil adéquat : Si Chat Control détecte un contenu suspect il sera transmis à une autorité. Les deux problèmes qui se posent ici : Des photos tout à fait normales comme celles de vacances sont considérées comme suspectes. Chat Control est donc susceptible de produire trop de faux résultats et surcharger les autorités. Les enquêtes seront donc moins fructueuses. Ainsi, nos photos de famille privées ou les chats et les photos intimes sont susceptibles de se retrouver sur une table officielle. Ce qui signifie jeter la vie privée à la poubelle », avait indiqué le sénateur Sharon KeoganSource : Commission de l’UE Scanner toutes les conversations privées ou affaiblir le chiffrement de bout-en-bout pour lutter contre la pédopornographie : pour ou contre ? De quel bord êtes-vous ?Que pensez-vous de cette multiplication de projets de loi qui menacent les libertés individuelles en Europe ? Vers un espace européen totalitaire ?