Le Royaume-Uni a renoncé à exiger d'Apple la création d'une « porte dérobée » qui lui permettrait d'accéder aux données chiffrées de ses clients, afin de se conformer à la politique de l'administration Trump.

En février, des informations ont fait état d'une demande du gouvernement britannique à Apple de créer un moyen permettant aux services de sécurité britanniques d'accéder aux données chiffrées de ses utilisateurs. Mais récemment, un rapport a révélé que le gouvernement britannique a renoncé à ses exigences visant à créer une porte dérobée dans le chiffrement d'Apple. Le gouvernement américain est rapidement intervenu, la responsable des services de renseignement américains déclarant qu'elle était « très préoccupée » par le fait que le Royaume-Uni ou tout autre pays « exige d'Apple ou de toute autre entreprise la création d'une « porte dérobée » qui permettrait d'accéder aux données personnelles chiffrées des Américains ».
Le Royaume-Uni aurait secrètement demandé à Apple de lui fournir un accès général à tous les contenus chiffrés téléchargés sur sa plateforme de stockage iCloud par ses utilisateurs. L'ordre aurait été intimé à Apple en janvier 2025 et exige du fabricant de l'iPhone qu'il crée une porte dérobée permettant aux agents de sécurité britanniques d'accéder librement aux données chiffrées des utilisateurs dans le monde entier. Il s'agit en effet d'une demande sans précédent qui n'a jamais été formulée dans aucun autre pays démocratique. Une telle porte dérobée compromettrait l'engagement d'Apple envers ses utilisateurs en matière de protection de la vie privée.
Suite aux pressions exercées par le gouvernement du Royaume-Uni, Apple a pris une mesure sans précédent en annonçant la suppression des fonctionnalités avancées de chiffrement de bout en bout diCloud pour les utilisateurs britanniques. En parallèle, Apple a engagé une action en justice pour contester cette injonction du gouvernement. Cette démarche marque une étape significative dans le débat mondial sur l'équilibre entre la sécurité nationale et la protection de la vie privée des utilisateurs.
Récemment, un rapport a révélé que le gouvernement britannique a renoncé à ses exigences visant à créer une porte dérobée dans le chiffrement d'Apple. Dans un message publié X, la responsable des services de renseignement américains Tulsi Gabbard a déclaré que le Royaume-Uni avait retiré sa demande d'accès aux données des utilisateurs mondiaux d'Apple en cas de besoin.
Elle a écrit : « Le Royaume-Uni a accepté de renoncer à exiger d'Apple la création d'une « porte dérobée » qui aurait permis d'accéder aux données chiffrées protégées des citoyens américains et porté atteinte à nos libertés civiles. » La responsable des services de renseignement américains a déclaré que c'était le résultat de plusieurs mois de collaboration étroite avec ses partenaires au Royaume-Uni, le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance.
En février, des informations avaient fait état d'une demande du gouvernement américain à Apple de créer un moyen permettant aux services de sécurité britanniques d'accéder aux données chiffrées de ses utilisateurs. Ces demandes, appelées « Technical Capability Notices » (TCN), ne sont pas publiques et, légalement, aucune des parties ne peut confirmer publiquement leur existence. Apple a rapidement retiré sa fonctionnalité de « protection avancée des données » pour les utilisateurs britanniques, qui offrait un chiffrement de bout en bout pour le stockage des données dans le cloud, ce qui signifiait que seul le titulaire du compte pouvait voir les données stockées.
Un porte-parole du gouvernement britannique a précisé que le gouvernement avait depuis longtemps « conclu des accords conjoints avec les États-Unis en matière de sécurité et de renseignement afin de lutter contre les menaces les plus graves telles que le terrorisme et les abus sexuels sur mineurs, y compris le rôle joué par les technologies en constante évolution dans la facilitation de ces menaces ».
« Ces accords contiennent depuis longtemps des garanties visant à protéger la vie privée et la souveraineté : par exemple, l'accord sur l'accès aux données comprend des garanties essentielles pour empêcher le Royaume-Uni et les États-Unis de cibler les données de leurs citoyens respectifs », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à nous appuyer sur ces accords et nous maintiendrons également un cadre de sécurité solide afin de pouvoir continuer à poursuivre les terroristes et les criminels dangereux opérant au Royaume-Uni. Nous prendrons toujours toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer la sécurité des citoyens britanniques ».
Lorsque Apple a supprimé sa protection avancée des données en février, un porte-parole a déclaré que la société avait « supprimé cette fonctionnalité en raison de l'augmentation continue des violations de données et d'autres menaces à la vie privée des clients ».
Le gouvernement américain est rapidement intervenu, Gabbard déclarant qu'elle était « très préoccupée » par le fait que le Royaume-Uni ou tout autre pays « exige d'Apple ou de toute autre entreprise la création d'une « porte dérobée » qui permettrait d'accéder aux données personnelles chiffrées des Américains ». Elle a ajouté : « Cela constituerait une violation flagrante et manifeste de la vie privée et des libertés civiles des Américains, et ouvrirait une grave vulnérabilité à l'exploitation cybernétique par des acteurs hostiles. » Elle a demandé à la CIA, à la NSA et à plusieurs autres agences de renseignement américaines d'examiner le TCN signalé.
Les groupes de défense des droits civiques ont accueilli avec prudence la publication de Mme Gabbard. « Si cela s'avère vrai, cette décision est extrêmement bienvenue », a déclaré Sam Grant, directeur des relations extérieures de l'organisation de défense des droits humains Liberty, qui conteste devant les tribunaux l'utilisation du TCN par le gouvernement. « La création d'une porte dérobée dans nos données privées serait une mesure imprudente et potentiellement illégale de la part du gouvernement.»
Il a ajouté : « Tant que ce pouvoir existe dans le cadre de la loi sur les pouvoirs d'enquête, le risque demeure qu'un futur gouvernement tente également de l'utiliser pour créer une porte dérobée dans d'autres services chiffrés de bout en bout que nous utilisons tous. La chose la plus sûre à faire pour le gouvernement britannique est d'abroger cette loi et de s'engager à protéger notre vie privée en protégeant le chiffrement de bout en bout. »
Jim Killock, directeur exécutif de l'Open Rights Group, a déclaré : « Même si le Royaume-Uni a renoncé à exiger d'Apple qu'il crée une porte dérobée pour tous ses utilisateurs à travers le monde, les utilisateurs britanniques pourraient toujours se voir interdire de bénéficier du chiffrementt ADP. Et si Apple rétablit l'ADP pour les utilisateurs britanniques, cela soulèvera de sérieuses questions de confiance. Les pouvoirs du Royaume-Uni pour attaquer le chiffrement sont toujours inscrits dans les textes de loi et constituent un risque sérieux pour la sécurité des utilisateurs et la protection contre l'utilisation abusive de nos données à des fins criminelles. »
Un prise de position du gouvernement américain qui confirme la relation entre le président Donald Trump et le géant technologique. En mars, le PDG d'Apple, Tim Cook, et le président américain Donald Trump aurait conclu en coulisses un accord tacite qui profiterait aux deux parties. Apple aurait demandé la fin des poursuites engagées de longue date par le ministère de la justice ainsi que la réduction du risque de droits de douane. En outre, Apple aurait également demandé que le gouvernement défende les entreprises technologiques américaines contre les efforts de l'UE pour limiter leur pouvoir.
De son côté, Apple a annoncé un plan d'investissement colossal de 500 milliards de dollars aux États-Unis, visant à produire davantage de produits dans le pays. L'investissement de 500 milliards de dollars d'Apple pourrait créer 20 000 emplois aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Le fabricant de l'iPhone s'est engagé à créer une usine de fabrication de serveurs d'IA à Houston, au Texas, qui devrait ouvrir ses portes en 2026. Apple a également alloué 10 milliards de dollars à son US Advanced Manufacturing Fund, dans le but de soutenir les efforts de R&D aux États-Unis. En outre, Apple et TSMC ont déjà ouvert une usine de fabrication de puces en Arizona.
Source : La responsable des services de renseignement américains Tulsi Gabbard
