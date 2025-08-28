IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Zscaler finalise l'acquisition de Red Canary pour fournir des opérations de sécurité unifiées, alliant une gestion sophistiquée de l'exposition aux risques à une gestion des menaces pilotée par l'IA agentique

Le , par Alex
0 commentaire

0PARTAGES

2  0 
Zscaler finalise lacquisition de Red Canary pour fournir des opérations de sécurité unifiées, alliant une gestion sophistiquée de lexposition aux risques à une gestion des menaces pilotée par lIA agentique.

Zscaler finalise lacquisition de Red Canary. Red Canary apporte des fonctionnalités pointues de renseignement sur les menaces et dautomatisation. Associées à la puissance analytique de Zscaler et à sa plateforme SecOps unifiée, ces technologies posent les bases dun SOC parmi les plus avancés du secteur.

Zscaler, Inc., un acteur de la sécurité dans le cloud, annonce avoir finalisé lacquisition de Red Canary. Ensemble, les deux entreprises fourniront des opérations de sécurité unifiées, alliant une gestion sophistiquée de lexposition aux risques à une gestion des menaces pilotée par lIA agentique. Après la finalisation de lacquisition, Red Canary opérera sous la marque "Red Canary, a Zscaler company".

Afin dassurer la continuité dactivité de ses clients, Red Canary opérera dans un premier temps en tant quentité commerciale distincte au sein de Zscaler. Elle bénéficiera de lenvergure et des ressources de Zscaler tout en poursuivant ces innovations en matière de centre opérationnel de sécurité (SOC). Zscaler intégrera la technologie dIA agentique de Red Canary à sa « Data Fabric for Security » afin doffrir lune des solutions SOC les plus complètes du secteur, permettant ainsi aux clients dexploiter leur propre SOC plus efficacement, et aux partenaires de proposer des services SOC managés puissants.

« Nous sommes ravis daccueillir officiellement Red Canary au sein de Zscaler, » déclare Jay Chaudhry, PDG, président et fondateur de Zscaler. « En combinant lexpertise de Red Canary en matière dopérations SOC avancées avec les détections, signaux et contextes issus des 500 milliards de transactions quotidiennes de notre plateforme Zscaler Zero Trust Exchange, nous proposerons des solutions permettant aux clients de renforcer leurs défenses cyber et de faire progresser efficacement leurs opérations de sécurité. Une fois lintégration finalisée, Zscaler offrira la plateforme de sécurité la plus aboutie du marché, combinant la puissance du Zero Trust avec des opérations de sécurité automatisées, assurant ainsi une protection complète couvrant les communications, la gestion de lexposition aux risques, et la détection, linvestigation et la réponse aux menaces. »


Les solutions dopérations de sécurité de Zscaler rationalisent la détection et la remédiation des expositions et des menaces. Fort de 10 ans dexpertise en renseignement sur les menaces, Red Canary apporte également des scénarios dintervention automatisées et des opérations pilotées par lIA agentique. Le tout permettra de créer des solutions conjointes pour faciliter la détection, la hiérarchisation, et l'analyse des cybermenaces, pour y répondre avec rapidité et précision.

« Cette avancée marque une étape clé dans notre engagement à faire progresser les opérations de sécurité, pour nos clients ainsi que pour lensemble de lécosystème cyber » déclare Brian Beyer, PDG de Red Canary. « Lexpertise reconnue de Red Canary en détection des menaces alimentée par lIA et en opérations de sécurité avancées rejoint la puissance de la plateforme Zero Trust de Zscaler. Ensemble, nous permettrons à nos clients et partenaires didentifier et de stopper les menaces plus rapidement en réduisant considérablement les temps dinvestigation et de réponse. Cette approche simplifiée et unifiée des opérations de sécurité est une nécessaire redéfinition des pratiques face à lévolution permanente des cybermenaces. »

À propos de Zscaler

Zscaler accélère la transformation numérique pour permettre à ses clients dêtre plus agiles, efficaces, résilients et sécurisés. La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes de données en connectant de manière sécurisée les utilisateurs, appareils et applications, où quils se trouvent. Distribuée à travers plus de 150 centres de données dans le monde, le Zero Trust Exchange basé sur le modèle SASE constitue la plus grande plateforme de sécurité cloud en-ligne au monde.

Source : Zscaler

Et vous ?

Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Zscaler propose le Zero Trust et le Security Service Edge (SSE) pour pallier aux problèmes causés par l'organisation hybride du travail avec sa plateforme Zero Trust Exchange

L'IA redéfinit les priorités des responsables informatiques : 42 % d'entre eux déclarent que s'ils pouvaient intégrer l'IA, cela ferait la plus grande différence pour leur organisation, selon Flexera

Cybersécurité du cloud : ces angles morts qui coûtent cher aux entreprises, d'après le Cloud Security Report Check Point 2025
Vous avez lu gratuitement 543 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème