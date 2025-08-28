Zscaler finalise lacquisition de Red Canary pour fournir des opérations de sécurité unifiées, alliant une gestion sophistiquée de lexposition aux risques à une gestion des menaces pilotée par lIA agentique.

Zscaler finalise lacquisition de Red Canary. Red Canary apporte des fonctionnalités pointues de renseignement sur les menaces et dautomatisation. Associées à la puissance analytique de Zscaler et à sa plateforme SecOps unifiée, ces technologies posent les bases dun SOC parmi les plus avancés du secteur.
Zscaler, Inc., un acteur de la sécurité dans le cloud, annonce avoir finalisé lacquisition de Red Canary. Ensemble, les deux entreprises fourniront des opérations de sécurité unifiées, alliant une gestion sophistiquée de lexposition aux risques à une gestion des menaces pilotée par lIA agentique. Après la finalisation de lacquisition, Red Canary opérera sous la marque "Red Canary, a Zscaler company".
Afin dassurer la continuité dactivité de ses clients, Red Canary opérera dans un premier temps en tant quentité commerciale distincte au sein de Zscaler. Elle bénéficiera de lenvergure et des ressources de Zscaler tout en poursuivant ces innovations en matière de centre opérationnel de sécurité (SOC). Zscaler intégrera la technologie dIA agentique de Red Canary à sa « Data Fabric for Security » afin doffrir lune des solutions SOC les plus complètes du secteur, permettant ainsi aux clients dexploiter leur propre SOC plus efficacement, et aux partenaires de proposer des services SOC managés puissants.
« Nous sommes ravis daccueillir officiellement Red Canary au sein de Zscaler, » déclare Jay Chaudhry, PDG, président et fondateur de Zscaler. « En combinant lexpertise de Red Canary en matière dopérations SOC avancées avec les détections, signaux et contextes issus des 500 milliards de transactions quotidiennes de notre plateforme Zscaler Zero Trust Exchange, nous proposerons des solutions permettant aux clients de renforcer leurs défenses cyber et de faire progresser efficacement leurs opérations de sécurité. Une fois lintégration finalisée, Zscaler offrira la plateforme de sécurité la plus aboutie du marché, combinant la puissance du Zero Trust avec des opérations de sécurité automatisées, assurant ainsi une protection complète couvrant les communications, la gestion de lexposition aux risques, et la détection, linvestigation et la réponse aux menaces. »
Les solutions dopérations de sécurité de Zscaler rationalisent la détection et la remédiation des expositions et des menaces. Fort de 10 ans dexpertise en renseignement sur les menaces, Red Canary apporte également des scénarios dintervention automatisées et des opérations pilotées par lIA agentique. Le tout permettra de créer des solutions conjointes pour faciliter la détection, la hiérarchisation, et l'analyse des cybermenaces, pour y répondre avec rapidité et précision.
« Cette avancée marque une étape clé dans notre engagement à faire progresser les opérations de sécurité, pour nos clients ainsi que pour lensemble de lécosystème cyber » déclare Brian Beyer, PDG de Red Canary. « Lexpertise reconnue de Red Canary en détection des menaces alimentée par lIA et en opérations de sécurité avancées rejoint la puissance de la plateforme Zero Trust de Zscaler. Ensemble, nous permettrons à nos clients et partenaires didentifier et de stopper les menaces plus rapidement en réduisant considérablement les temps dinvestigation et de réponse. Cette approche simplifiée et unifiée des opérations de sécurité est une nécessaire redéfinition des pratiques face à lévolution permanente des cybermenaces. »
À propos de Zscaler
Zscaler accélère la transformation numérique pour permettre à ses clients dêtre plus agiles, efficaces, résilients et sécurisés. La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes de données en connectant de manière sécurisée les utilisateurs, appareils et applications, où quils se trouvent. Distribuée à travers plus de 150 centres de données dans le monde, le Zero Trust Exchange basé sur le modèle SASE constitue la plus grande plateforme de sécurité cloud en-ligne au monde.
Source : Zscaler
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Zscaler propose le Zero Trust et le Security Service Edge (SSE) pour pallier aux problèmes causés par l'organisation hybride du travail avec sa plateforme Zero Trust Exchange
L'IA redéfinit les priorités des responsables informatiques : 42 % d'entre eux déclarent que s'ils pouvaient intégrer l'IA, cela ferait la plus grande différence pour leur organisation, selon Flexera
Cybersécurité du cloud : ces angles morts qui coûtent cher aux entreprises, d'après le Cloud Security Report Check Point 2025
Vous avez lu gratuitement 543 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.