Zscaler finalise lacquisition de Red Canary pour fournir des opérations de sécurité unifiées, alliant une gestion sophistiquée de lexposition aux risques à une gestion des menaces pilotée par lIA agentique.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 543 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Zscaler, Inc., un acteur de la sécurité dans le cloud, annonce avoir finalisé lacquisition de Red Canary. Ensemble, les deux entreprises fourniront des opérations de sécurité unifiées, alliant une gestion sophistiquée de lexposition aux risques à une gestion des menaces pilotée par lIA agentique. Après la finalisation de lacquisition, Red Canary opérera sous la marque "Red Canary, a Zscaler company".Afin dassurer la continuité dactivité de ses clients, Red Canary opérera dans un premier temps en tant quentité commerciale distincte au sein de Zscaler. Elle bénéficiera de lenvergure et des ressources de Zscaler tout en poursuivant ces innovations en matière de centre opérationnel de sécurité (SOC). Zscaler intégrera la technologie dIA agentique de Red Canary à sa « Data Fabric for Security » afin doffrir lune des solutions SOC les plus complètes du secteur, permettant ainsi aux clients dexploiter leur propre SOC plus efficacement, et aux partenaires de proposer des services SOC managés puissants.» déclare Jay Chaudhry, PDG, président et fondateur de Zscaler. «Les solutions dopérations de sécurité de Zscaler rationalisent la détection et la remédiation des expositions et des menaces. Fort de 10 ans dexpertise en renseignement sur les menaces, Red Canary apporte également des scénarios dintervention automatisées et des opérations pilotées par lIA agentique. Le tout permettra de créer des solutions conjointes pour faciliter la détection, la hiérarchisation, et l'analyse des cybermenaces, pour y répondre avec rapidité et précision.» déclare Brian Beyer, PDG de Red Canary. «Zscaler accélère la transformation numérique pour permettre à ses clients dêtre plus agiles, efficaces, résilients et sécurisés. La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes de données en connectant de manière sécurisée les utilisateurs, appareils et applications, où quils se trouvent. Distribuée à travers plus de 150 centres de données dans le monde, le Zero Trust Exchange basé sur le modèle SASE constitue la plus grande plateforme de sécurité cloud en-ligne au monde.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?