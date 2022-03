La crise de la COVID a accéléré la transformation numérique des entreprises et a précipité l’avènement du télétravail. En ce sens, elle a dispersé les équipes qui sont désormais en mesure et habituées à travailler et collaborer en tout lieu. Mais le travail hybride créée de nouveaux challenges pour les équipes IT et les DSI.Une récente étude menée par l’entreprise Nexthink rapporte que 40% des salariés interrogés rencontrent des problèmes d’ordre techniques de façon hebdomadaire (notamment des bugs liés au matériel informatique utilisé.) Les services et équipement tech ne sont pas à la hauteur et l’étude montre qu’il s’agit là d’une des raisons pour lesquelles les salariés pourraient être amenés à quitter leur entreprise. Il apparait alors que le travail hybride complique les problèmes technologiques par rapport à un environnement de travail classique et l’on parle de plus en plus d’un phénomène de démission massive («»).Il est cependant possible de prendre le problème à l’envers et de dire que la technologie, notamment le modèle Zero Trust et le Security Service Edge (SSE) sont en mesure de retenir ces talents. En effet, d’après le Gartner, le travail à distance et l'habilitation numérique des entreprises favorisent l'adoption de technologies SSE pour réduire la complexité et renforcer la sécurité de l'accès au web, aux services de cloud et aux applications privées.Gartner évalue ainsi la "capacité d'exécution" des fournisseurs en combinant plusieurs facteurs, notamment les produits/services, l'expérience client, la réactivité du marché, les antécédents, l'exécution marketing, l'exécution des ventes/la tarification, les opérations et la viabilité globale. Zscaler est positionné comme le fournisseur ayant la plus grande capacité d'exécution parmi les 11 fournisseurs qualifiés pour être évalués dans le rapport.", déclare Jay Chaudhry, Président et CEO de Zscaler.", ajoute-t-il.Jack McCarthy, DSI du système judiciaire du New Jersey, déclare : "Zscaler estime que cette reconnaissance confirme le fait que la plate-forme Zscaler Zero Trust Exchange constitue le fondement de la transformation numérique sécurisée. L'architecture cloud-native disruptive de Zscaler permet aux entreprises de s'affranchir des approches traditionnelles en matière de réseau et de sécurité grâce à une véritable connectivité Zero Trust.Contrairement à l’approche d’empilement de solutions de sécurité sur site, conçue pour les anciens types de réseaux, l'architecture de Zscaler, basée sur un proxy, s'appuie sur un framework SSE leader du marché pour offrir une sécurité supérieure, une protection des données avec une inspection SSL complète, une excellente expérience utilisateur et pour éliminer la surface d'attaque en connectant directement les utilisateurs aux applications, jamais aux réseaux.Zscaler accélère la transformation numérique pour permettre aux entreprises d’améliorer leur agilité, leur efficacité, leur résilience et leur sécurité. Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et la perte de données en connectant en toute sécurité les utilisateurs et les applications, n’importe où et sur n’importe quel appareil.Source : Zscaler Que pensez-vous de la plateforme Zero Trust Exchange de Zscaler ?